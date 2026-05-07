Bộ ba cung thủ Việt Nam "quật ngã" đương kim vô địch Mỹ, giành huy chương lịch sử tại Cúp thế giới 2026

Tại Cúp bắn cung thế giới (Archery World Cup) 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, đội tuyển bắn cung nam Việt Nam vừa viết nên một trang sử mới đầy tự hào cho thể thao nước nhà. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, bộ ba cung thủ Quốc Phong, Phi Vũ và Nguyễn Duy đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi đánh bại đội tuyển Mỹ - đối thủ đang xếp hạng 2 thế giới - để chính thức đoạt tấm huy chương đồng lịch sử ở nội dung đồng đội cung 1 dây nam.

Tuyển bắn cung Việt Nam giành HCĐ lịch sử tại Cúp thế giới

Thành tích của bộ ba cung thủ Quốc Phong, Phi Vũ và Nguyễn Duy ở trận đấu giành HCĐ lịch sử

Chiến thắng trước đội tuyển xứ cờ hoa được giới chuyên môn đánh giá là một kỳ tích "vô tiền khoáng hậu". Bởi lẽ, chỉ mới một tháng trước, chính các cung thủ Mỹ đã bước lên bục cao nhất tại Cúp thế giới Puebla 2026. Đối đầu với một nhà đương kim vô địch đang ở phong độ đỉnh cao, các chàng trai Việt Nam vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ lùng và bản lĩnh thép trong từng lượt bắn. Với tỉ số chung cuộc 5-3, Quốc Phong, Phi Vũ và Nguyễn Duy đã buộc gã khổng lồ của làng bắn cung thế giới phải nhường bước, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Hành trình tiến tới tấm huy chương đồng của đội tuyển Việt Nam không hề có dấu ấn của sự may mắn khi họ liên tục vượt qua những đối thủ nặng ký từ châu Âu đến Trung Đông. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, các cung thủ của chúng ta đã thể hiện sức mạnh áp đảo với những chiến thắng cùng tỷ số 5-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha và Israel. Dù phải dừng bước tại bán kết trước một Hàn Quốc quá hùng mạnh - nơi quy tụ những huyền thoại đương kim vô địch Olympic như Kim Woo-jin, Lee Woo-seok và Kim Je-deok - nhưng việc được so tài trực tiếp với cường quốc số 1 thế giới đã giúp các vận động viên Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu để bùng nổ trong trận tranh hạng ba sau đó.

Bộ ba cung thủ ăn mừng cực cảm xúc (Ảnh: Bắn cung Việt Nam)

Tấm huy chương đồng lịch sử tại Thượng Hải không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định về sự vươn mình mạnh mẽ của bắn cung Việt Nam. Việc vượt qua những "tượng đài" thế giới để đứng trên bục nhận huy chương tại một giải đấu đẳng cấp World Cup là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ vượt bậc về cả kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu.

Kỳ tích của bộ ba Quốc Phong, Phi Vũ và Nguyễn Duy chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bắn cung Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo tại đấu trường châu lục và Olympic.