Vụ Neymar tát đồng đội: Người trong cuộc lên tiếng

Sau những ồn ào về hành động thiếu kiềm chế trên sân tập, siêu sao Neymar đã chính thức lên tiếng xin lỗi công khai người đàn em Robinho Jr, khép lại vụ lùm xùm gây xôn xao dư luận tại CLB Santos những ngày vừa qua.

Sự việc bắt nguồn từ một buổi tập nội bộ của Santos, khi một tình huống tranh chấp bóng quyết liệt đã leo thang thành xung đột ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc thiếu kiểm soát, Neymar đã có hành động tát vào mặt người đồng đội trẻ 18 tuổi – Robinho Jr. Sự cố này ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông, nhất là khi có thông tin cho rằng tài năng trẻ này đã nóng giận tới mức muốn chấm dứt hợp đồng với đội bóng.

Sau trận hòa 1-1 của Santos trước Deportivo Recoleta tại Copa Sudamericana, Neymar đã chủ động đối diện với truyền thông để làm rõ vụ việc. Tiền đạo người Brazil thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình: "Đó chỉ là hiểu lầm trong tập luyện, nhưng tôi đã phản ứng thái quá. Tôi đã xin lỗi ngay sau đó, cả trong phòng thay đồ lẫn trước toàn đội. Nếu cần một lời xin lỗi công khai, thì đây chính là điều đó".

Neymar lên tiếng xin lỗi

Neymar cũng nhấn mạnh rằng anh luôn coi Robinho Jr như một người em trong gia đình và rất hối hận vì đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp này.

Về phía Robinho Jr, cầu thủ trẻ này cho biết anh đã chấp nhận lời xin lỗi và khẳng định mọi khúc mắc đã được tháo gỡ.

"Tôi từng thất vọng vì Neymar là thần tượng từ nhỏ của tôi, nhưng anh ấy đã chủ động xin lỗi và nhận sai. Mọi chuyện giờ đã ổn".

Hai cầu thủ đã làm hoà (Ảnh: Conmebol/Disclosure)

Đáng chú ý, Robinho Jr cũng xác nhận việc yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước đó chỉ là phản ứng nhất thời trong lúc nóng nảy. Hiện tại, anh đã rút lại quyết định này và cam kết tiếp tục cống hiện cho Santos với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031.