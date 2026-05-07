Tiểu thư Harper Beckham dậy thì mặt đầy mụn vì skincare sai cách, làm cả slide thuyết trình xin Victoria... được uốn tóc

Victoria Beckham mới đây đã chia sẻ một câu chuyện khá bất ngờ về con gái mình - tiểu thư Harper Beckham. Theo đó, hành trình vật lộn với tình trạng mụn trứng cá nghiêm trọng của cô bé 14 tuổi lại chính là nguồn cảm hứng để Harper ấp ủ việc xây dựng thương hiệu làm đẹp riêng.

Ở tuổi 51, Victoria không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn sở hữu đế chế làm đẹp - thời trang trị giá tới 500 triệu bảng Anh. Thế nhưng, điều khiến cô tự hào không kém chính là tinh thần kinh doanh sớm nảy nở ở con gái út. Cô tiết lộ Harper đã “nung nấu” ý tưởng khởi nghiệp từ nhiều năm trước, và dự án đầu tay - một dòng mỹ phẩm hướng tới Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng Hàn Quốc - dự kiến sẽ ra mắt ngay trong mùa hè này.

Thực tế, những bước đi đầu tiên đã được chuẩn bị từ khá lâu. Gia đình Beckham từng đăng ký thương hiệu “HIKU BY Harper”, như một cách đặt nền móng cho kế hoạch kinh doanh của cô bé. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả lại nằm ở câu chuyện phía sau: tất cả bắt đầu từ những vấn đề rất đời thường của tuổi dậy thì.

Harper từng gặp vấn đề lớn về làn da ở tuổi dậy thì

Victoria kể lại rằng khoảng hai đến ba năm trước, Harper gặp rắc rối lớn với làn da. Từ một cô bé có làn da đẹp tự nhiên, Harper dần bị cuốn theo các sản phẩm làm đẹp không phù hợp, khiến tình trạng da xấu đi nhanh chóng đến mức phải tìm đến bác sĩ da liễu. Trải nghiệm đó đã khiến cô bé suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra những sản phẩm thực sự phù hợp với người trẻ.

“Con bé nói với tôi rằng nó muốn tạo ra một thương hiệu, bởi nó hiểu rõ mình cần gì và không muốn người khác phải trải qua những gì nó từng gặp”, Victoria chia sẻ. Bản thân cô cũng từng có thời gian khổ sở vì mụn, nên càng dễ đồng cảm với con gái.

Không dừng lại ở ý tưởng, Harper còn khiến mẹ bất ngờ khi tiếp cận dự án theo cách rất “chuyên nghiệp”. Victoria tiết lộ con gái từng chuẩn bị hẳn các bản thuyết trình PowerPoint để trình bày kế hoạch kinh doanh. Một bản nói về thương hiệu làm đẹp mà cô bé muốn xây dựng, còn bản kia lại… thuyết phục mẹ cho phép mình uốn tóc. Sự nghiêm túc nhưng vẫn rất đúng chất tuổi teen ấy khiến Victoria không khỏi bật cười.

Cô bé thường xuyên theo mẹ tới các sự kiện làm đẹp, thời trang, nuôi dưỡng niềm đam mê kế nghiệp Victoria

“Tôi tự hào về tất cả các con, nhưng Harper thực sự rất tham vọng và chững chạc. Thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng không biết mình nên kỳ vọng điều gì nữa”, cô nói. Victoria cũng tiết lộ rằng từ nhỏ, Harper đã thường xuyên theo mẹ tham gia các cuộc họp phát triển sản phẩm, phần nào lý giải cho sự nhạy bén hiện tại.

Gia đình Beckham vốn nổi tiếng với việc bảo vệ hình ảnh và thương hiệu cá nhân rất sớm. Ngay từ khi Harper mới 5 tuổi, Victoria đã đăng ký bản quyền tên con cho nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thời trang hay đồ chơi - một bước đi được đánh giá là vừa táo bạo vừa có tầm nhìn dài hạn.

Gần đây, Harper cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn cùng mẹ, từ các chuyến công tác tại New York City đến những video làm đẹp trên mạng xã hội. Là con gái duy nhất của Victoria và David Beckham, cô bé được kỳ vọng sẽ nối nghiệp và tiếp quản đế chế gia đình trong tương lai.

Harper được kì vọng là người thừa kế đế chế Beckham trong tương lai

Dù vậy, Victoria vẫn giữ một góc nhìn rất nhẹ nhàng về con gái. Cô từng hài hước nói rằng Harper có thể trở thành một “ông trùm làm đẹp” hoặc… một diễn viên hài độc thoại, bởi tính cách vui vẻ và duyên dáng của mình.

Với những gì đang thể hiện, Harper Beckham rõ ràng không chỉ đơn thuần là “con gái nhà Becks”, mà đang từng bước định hình con đường riêng - bắt đầu từ chính những trải nghiệm rất cá nhân của tuổi mới lớn.