Trọn vẹn khoảnh khắc U17 Việt Nam có chiến thắng ý nghĩa tại châu Á sau 10 năm chờ đợi

Sau đúng 10 năm chờ đợi, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại đấu trường châu lục. Trận thắng nghẹt thở 1-0 trước U17 Yemen tại vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 rạng sáng 7/5 đem lại ý nghĩa cực lớn
U17 Việt Nam đã bước vào trận ra quân tại bảng C VCK U17 châu Á 2026 với tâm thế đầy quyết tâm
Đối đầu với một U17 Yemen khó chịu, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã duy trì một thế trận chủ động, liên tục dồn ép đối thủ
Nỗ lực của các cầu thủ trẻ được đền đáp xứng đáng ở phút 77, khi Đậu Quang Hưng ghi bàn thắng "quý như vàng", mang về thắng lợi tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa
Đây là chiến thắng đầu tiên của U17 Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục kể từ năm 2016. Suốt một thập kỷ qua, dù đã có những lúc tiến rất gần đến vinh quang, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn thiếu một chút bản lĩnh để dứt điểm trận đấu
Điển hình như tại kỳ đại hội năm ngoái, dù thi đấu kiên cường và cầm hòa cả ba "ông lớn" là Nhật Bản, UAE và Australia, nhưng việc thiếu một trận thắng quyết định đã khiến Việt Nam phải dừng bước sớm.
Sự khác biệt lớn nhất trong lần trở lại này nằm ở tư duy tiếp cận trận đấu. Thay vì lối chơi thiên về phòng ngự để tìm kiếm một kết quả an toàn, HLV Cristiano Roland đã thổi vào các học trò tinh thần "chiến đấu để chiến thắng"
Chiến thắng trước Yemen không chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê (nâng tổng số trận thắng của Việt Nam tại đấu trường này lên con số 9 sau 32 trận), mà quan trọng hơn, nó mở toang cánh cửa đến với U17 World Cup
Theo thể thức mới của FIFA và AFC, giải vô địch U17 thế giới giờ đây được tổ chức hàng năm với số suất dành cho châu Á tăng lên đáng kể (từ 8 đến 9 suất). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần vượt qua vòng bảng tại giải châu Á, cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi thế giới
Phía trước U17 Việt Nam sẽ còn 2 trận quan trọng gặp Hàn Quốc và UAE, đây toàn là những đội thủ mạnh cần U17 Việt Nam phải tập trung và nỗ lực hết sức
Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự hưng phấn này, giấc mơ World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành hiện thực
HLV Roland động viên, ăn mừng cùng học trò sau trận đấu
U17 Việt Nam cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ
Ảnh: VFF