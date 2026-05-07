Quý tử lai Tây nhà Bùi Tiến Dũng nói tiếng Việt cực sõi và đáng yêu, netizen rần rần khen bố mẹ khéo dạy dỗ

Con trai Bùi Tiến Dũng nói tiếng Việt cực đáng yêu

Kể từ khi chào đời, bé Danil - con trai đầu lòng của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova luôn là một trong những nhóc tì nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Sở hữu vẻ ngoài lai Tây "cực phẩm" với mái tóc vàng và đôi mắt to tròn, Danil được ví như một "soái ca nhí". Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Danil đối thoại với bố bằng tiếng Việt đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội vì sự đáng yêu khó cưỡng.

Trong video, Bùi Tiến Dũng và con trai đang ngồi tại một quán ăn. Nam thủ môn đã chủ động nói chuyện với con bằng tiếng Việt với câu hỏi: "Danil ơi, con có yêu ba không".

Ngay lập tức, cậu nhóc líu lo trả lời bằng câu nói tiếng Việt cực sõi, sắc thái đầy dễ thương: "Con yêu ba nhiều lắm". Không chỉ nói chuyện, Danil còn thể hiện sự ngoan ngoãn bằng cách dành cho bố một nụ hôn má đầy tình cảm.

Khoảnh khắc này đã khiến cộng đồng mạng "rần rần" thả tim. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận khen ngợi sự thông minh, hiếu động và khả năng nói tiếng Việt của Danil: "Đáng yêu quá, nói tiếng Việt rất giỏi! Bé xinh yêu nhất trong con các cầu thủ!", "Wow, giọng bé nói tiếng Việt cưng quá", "Trộm vía, sao mà con đẹp trai khôi ngô tuấn tú, ngọt ngào tình cảm và ngoan ngoãn đáng yêu thế Danil ơi"...

Đặc biệt, nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho cách dạy con của vợ chồng Bùi Tiến Dũng. Trước đây, đã có một số ý kiến thắc mắc về việc Danil thường xuyên xuất hiện với những đoạn hội thoại tiếng Anh hoặc tiếng Ukraine, lo ngại cậu bé sẽ quên mất tiếng mẹ đẻ của bố. Đoạn video này như một câu trả lời thuyết phục, cho thấy Bùi Tiến Dũng rất chú trọng việc dạy tiếng Việt cho con.

Netizen không tiếc lời khen vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka: "2 vợ chồng khéo đẻ và khéo nuôi dạy con quá em ơi", "Danil đẹp trai lắm, lại ngoan và nói tiếng Việt sõi quá. Yêu bé quá cơ, nhất bố Dũng rồi nhé!", "Trộm vía Danil giỏi lắm, con nói được cả 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, English, Ukraine. Tại con và bố mẹ con đều khiêm tốn, ít thể hiện không khoe như nhiều gia đình khác thôi, thế mà bị trách nhầm"...

Có thể thấy, dù sinh trưởng trong một gia đình đa văn hóa, bé Danil vẫn được tạo điều kiện để tiếp cận và phát triển tiếng Việt một cách tự nhiên. Sự lém lỉnh, đáng yêu và khả năng ngôn ngữ của cậu bé không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là đem đến năng lực tích cực, vui vẻ cho người hâm mộ.