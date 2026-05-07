Georgina - vị hôn thê của Ronaldo sexy hết cỡ xếp top 4 giá trị tuyền thông ở Met Gala: Sao mà hot đến thế?

Vượt qua hàng loạt siêu mẫu đình đám và các tên tuổi quyền lực trong làng giải trí thế giới, Georgina Rodriguez - vợ sắp cưới của Ronaldo đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng thời trang toàn cầu khi lọt vào Top 4 ngôi sao có giá trị truyền thông cao nhất tại Met Gala 2026.

Trong khi giới mộ điệu đổ dồn sự chú ý vào các ngôi sao giải trí, Georgina Rodriguez đã âm thầm tạo nên một "cú sốc" về mặt số liệu. Theo báo cáo từ nền tảng dữ liệu Lefty, bạn gái của siêu sao Cristiano Ronaldo đã thu về 12,2 triệu USD giá trị truyền thông (Earned Media Value - EMV).

Georgina xếp vị trí thứ 4(Ảnh: Pop Core)

Con số này không chỉ giúp cô đứng ở vị trí thứ 4 toàn cầu mà còn trực tiếp vượt qua những ngôi sao của Met Gala như Kendall Jenner (8,9 triệu USD) và Kim Kardashian (8,3 triệu USD). Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức hút của Georgina đã thoát khỏi cái bóng của một "người vợ cầu thủ" để trở thành một thực thể độc lập có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới xa xỉ.

Georgina xinh đẹp tại Met Gala 2026 (Ảnh: IGNV)

Ảnh: IGNV

Sức hút của Georgina tại Met Gala năm nay được các chuyên gia phân tích dựa trên ba yếu tố cốt lõi. Với hơn 60 triệu người theo dõi trên Instagram cùng series thực tế ăn khách trên Netflix, mỗi khoảnh khắc của Georgina đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Năm nay, nàng WAG xuất hiện trong một thiết kế cao cấp tôn vinh đường cong, Georgina đã khéo léo kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và sự táo bạo, tạo ra luồng thảo luận khổng lồ trên các diễn đàn thời trang quốc tế. Không giống như các ngôi sao thời trang thuần túy, Georgina sở hữu tệp khán giả đa dạng từ giới thể thao, giải trí cho đến những người hâm mộ phong cách sống thượng lưu.

Việc xếp trên cả những siêu mẫu kỳ cựu cho thấy chiến lược xây dựng hình ảnh của Georgina đang đi đúng hướng. Hiện tại, rõ ràng Georgina đang là cầu nối quan trọng giữa thế giới thể thao và thời trang cao cấp. Sự kiện Met Gala 2026 đánh dấu một cột mốc mới cho Georgina Rodriguez.