U17 nữ Việt Nam lần đầu vào tứ kết giải châu Á, VFF thưởng nóng nửa tỷ đồng

U17 nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 với vị trí nhì bảng A, xếp trên U17 nữ Thái Lan sau lượt trận cuối cùng diễn ra tối 7/5.

Bước vào trận đấu quyết định với U17 nữ Myanmar, thầy trò HLV Okiyama Masahiko chịu áp lực lớn khi buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Các cô gái trẻ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Linh Chi sau một tình huống tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Sang hiệp hai, U17 nữ Myanmar đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì được thế trận chắc chắn. Ngọc Ánh tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0, trước khi đối thủ có bàn rút ngắn cách biệt ở những phút cuối trận. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 đầy quan trọng.

Kết quả này giúp U17 nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với 4 điểm, qua đó đứng nhì bảng A sau U17 nữ Trung Quốc.

Việc vượt qua vòng bảng và góp mặt tại tứ kết được xem là thành tích nổi bật của bóng đá nữ trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Lần đầu tiên U17 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng tứ kết giải châu Á. Trước thành tích của U17 nữ Việt Nam, VFF quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng B tại vòng tứ kết. Đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục viết nên lịch sử và hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup U17 nữ.