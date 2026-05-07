Kết quả U17 nữ Việt Nam đấu với Myanmar tại U17 châu Á hôm nay mới nhất

Vào lúc 18h30 hôm nay 7/5, U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Myanmar tại vòng bảng giải vô địch U17 nữ châu Á 2026. Trận đấu sẽ được diễn ra tại Trung tâm thể thao bóng đá Tô Châu Taihu (Trung Quốc).

Sau hai lượt trận đầu tiên đầy thử thách, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tạm có 1 điểm. Các cô gái trẻ của chúng ta đã có màn ra quân đầy nỗ lực khi cầm hòa U17 nữ Thái Lan với tỷ số 2-2, nhưng sau đó đã phải nhận kết quả 0-3 trước đối thủ vượt trội là chủ nhà Trung Quốc.

Phía U17 nữ Myanmar vẫn chưa có điểm số nào sau hai trận toàn thua. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama cần một chiến thắng trước Myanmar để có cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết (với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất).