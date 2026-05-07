Cầu thủ Real Madrid đánh nhau, một người phải nhập viện

Mâu thuẫn âm ỉ tại Real Madrid vừa bùng nổ thành một vụ ẩu đả nghiêm trọng ngay trên sân tập. Tiền vệ Federico Valverde đã phải nhập viện khẩn cấp sau màn xô xát với đồng đội Aurelien Tchouameni.

Vụ việc xảy ra sáng 7/5 tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Căng thẳng bắt đầu ngay từ khi buổi tập chưa khai mạc khi Valverde từ chối bắt tay Tchouameni. Trên sân tập, những pha vào bóng quyết liệt quá mức giữa hai tiền vệ này khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Đỉnh điểm của vụ việc khi hai ngôi sao lao vào xô đẩy và đấu khẩu dữ dội. Dù các đồng đội đã can ngăn, Valverde vẫn bị một vết rách lớn ở vùng mặt trong lúc hỗn loạn và phải nhập viện điều trị ngay lập tức.

Đây không phải lần đầu tiên nội bộ Real Madrid dậy sóng mùa này. Trước đó, trung vệ Antonio Rudiger cũng dính vào lùm xùm cãi vã với đồng đội và ban huấn luyện. Thậm chí, ngôi sao Kylian Mbappe còn bị tố xúc phạm trợ lý HLV. Ngay sau sự cố, lãnh đạo Real đã có mặt để họp khẩn với toàn đội. Vụ việc diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. Real Madrid hiện đang bị bỏ xa tại La Liga và đang đứng trước nguy cơ trắng tay.