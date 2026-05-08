Sóng gió tuổi 14 của tiểu thư Harper Beckham: Vừa khởi nghiệp đã bị "tuýt còi"

Ở tuổi 14, Harper Beckham đã sớm cho thấy tham vọng nối gót mẹ bước vào lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, dự án skincare đầu tay của cô bé lại bất ngờ gặp trục trặc ngay trước thềm ra mắt tại Mỹ.

Theo truyền thông quốc tế, con gái út của David Beckham và Victoria Beckham vừa bị Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) từ chối quyền đăng ký tên thương hiệu mỹ phẩm. Trước đó, Harper đã được chấp thuận đăng ký tại Anh với tên gọi Hiku By Harper. Thế nhưng tại Mỹ, cơ quan chức năng cho rằng cái tên này có khả năng gây nhầm lẫn với những thương hiệu đã tồn tại từ trước.

Cụ thể, từ “Harper” hiện đã được đăng ký cho một nhãn hàng chuyên bán chổi và dụng cụ vệ sinh, trong khi “Haiku” lại thuộc về một thương hiệu liên quan đến nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Vì vậy, hồ sơ của Harper nhận “quyết định từ chối ban đầu”.

Dẫu vậy, đây chưa phải dấu chấm hết cho dự án cá nhân của ái nữ nhà Beckham. Harper cùng gia đình vẫn có sáu tháng để phản hồi và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan sau khi nộp đơn đăng ký từ tháng 11 năm ngoái.

Được biết, cô bé đã âm thầm phát triển thương hiệu này suốt hơn một năm qua, với định hướng tập trung vào các sản phẩm dành cho thanh thiếu niên gặp vấn đề về da, đặc biệt là mụn tuổi dậy thì. Không chỉ mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký còn bao gồm nhiều danh mục khác như kem trị mụn, quần áo, giày dép, phụ kiện tóc, cọ trang điểm, sticker hay móc khóa. Điều này cho thấy Harper đang hướng tới việc xây dựng một thương hiệu lifestyle hoàn chỉnh thay vì chỉ đơn thuần là skincare.

Trong một chia sẻ gần đây, Victoria Beckham cũng lần đầu nói rõ hơn về kế hoạch kinh doanh của con gái. Nhà thiết kế đình đám gọi Harper là “một cô bé đầy tham vọng” và “doanh nhân nhí” của gia đình.

Victoria tiết lộ Harper từng gặp nhiều áp lực vì làn da tuổi dậy thì và đã tâm sự với mẹ từ vài năm trước. Bản thân cựu thành viên Spice Girls cũng từng trải qua quãng thời gian vật lộn với mụn nên rất đồng cảm với con gái. “Con bé nói rằng muốn tạo ra một thương hiệu vì không muốn những người khác phải trải qua cảm giác giống mình”, Victoria chia sẻ.

Dù đang gặp rào cản pháp lý tại Mỹ, dự án làm đẹp của Harper Beckham vẫn khiến công chúng chú ý bởi sự đầu tư bài bản từ rất sớm. Nhiều người thậm chí còn dự đoán cô bé có thể trở thành “Kylie Jenner tiếp theo” của làng beauty trong tương lai.

Tú Tú.