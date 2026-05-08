Ronaldo tạo cột mốc lịch sử nhưng vẫn "không yên ổn" với anti-fan

Rạng sáng 8/5, Cristiano Ronaldo tiếp tục thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab, dù phải đối mặt với những sự khiêu khích không ngừng từ khán đài.

Trong trận đấu tại vòng 33 Saudi Pro League, Ronaldo đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 75 sau pha chạy chỗ cắt mặt thông minh. Với pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 100 bàn thắng trở lên tại 4 giải vô địch quốc gia khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia).

Ronaldo toả sáng (Ảnh: FBNV)

Đây là bàn thắng thứ 26 của CR7 sau 28 lần ra sân tại SPL mùa này. Ở tuổi 41, tiền đạo sinh năm 1985 hiện chỉ còn cách cột mốc vĩ đại 1.000 bàn thắng đúng 29 pha lập công nữa. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Jorge Jesus tạm nới rộng khoảng cách với Al Hilal lên 5 điểm trong cuộc đua vô địch.

Dù tỏa sáng trên sân cỏ, Ronaldo vẫn không có phút giây yên ổn trước áp lực khán đài. Suốt trận đấu, các cổ động viên Al Shabab liên tục hô vang tên Lionel Messi để chế giễu anh. Đáp lại, Ronaldo đã nhảy múa theo chính những nhịp điệu hò reo này như một cách mỉa mai.

Bên cạnh kỷ lục của Ronaldo, trận đấu còn chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Joao Felix. Chân sút sinh năm 1999 lập một cú hat-trick đẳng cấp, bao gồm hai bàn thắng chớp nhoáng ở phút thứ 3 và thứ 10, cùng pha đá phạt đền ấn định tỷ số ở phút 90+8.