Nhà vô địch Olympic kiện cha ruột ra toà vì bị bạo hành, đánh đập suốt tuổi thơ

Trong nhiều năm, gia đình Ingebrigtsen từng là biểu tượng thể thao nổi tiếng bậc nhất tại Norway, Na Uy. Ba anh em Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen và Jakob liên tục gặt hái thành tích ở các giải điền kinh quốc tế, trong khi người cha Gjert Ingebrigtsen được ca ngợi là “kiến trúc sư” đứng sau thành công của các con.

Hình ảnh gia đình này thậm chí còn nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Team Ingebrigtsen, nơi khán giả theo dõi cuộc sống, tập luyện và hành trình chinh phục đỉnh cao của các anh em nhà Ingebrigtsen. Trong mắt công chúng Na Uy, họ từng là hiện thân của sự kỷ luật, đoàn kết và thành công.

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy, một câu chuyện hoàn toàn khác dần được hé lộ.

Năm 2022, Jakob bất ngờ chấm dứt mối quan hệ huấn luyện với cha mình. Đến tháng 10/2023, anh cùng hai anh trai công khai đăng tâm thư trên báo Na Uy, tố cha ruột đã sử dụng bạo lực thể chất lẫn thao túng tinh thần suốt thời thơ ấu. Ba anh em mô tả tuổi thơ của họ giống như “một chế độ độc tài”, nơi mọi thứ bị kiểm soát bằng nỗi sợ hãi và áp lực kéo dài nhiều năm.

Khi vụ việc được đưa ra xét xử, Jakob trực tiếp xuất hiện trước tòa để làm chứng chống lại cha ruột. Nhà vô địch Olympic khai rằng tuổi thơ của anh “được định hình bởi sự sợ hãi”.

Theo lời Jakob, Gjert thường xuyên nổi nóng, la hét và có những hành vi bạo lực khi các con không làm theo ý muốn. Nam VĐV cáo buộc cha từng tát, đánh, đe dọa và kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của các con trong quá trình huấn luyện thể thao đỉnh cao.

Một trong những lời khai gây sốc nhất là việc Jakob cho biết mình từng bị cha đá vào bụng khi còn nhỏ sau một cuộc cãi vã. Anh mô tả cha là người có thể chuyển từ trạng thái bình thường sang tức giận “chỉ trong vài giây”.

Không chỉ Jakob, em gái út Ingrid Ingebrigtsen cũng là nhân vật quan trọng trong vụ án. Theo hồ sơ tòa án, Gjert bị cáo buộc từng dùng khăn ướt quất vào mặt con gái trong một cuộc tranh cãi xảy ra năm 2022.

Các công tố viên Na Uy cho rằng Gjert đã xây dựng một môi trường gia đình dựa trên sự kiểm soát tuyệt đối, đe dọa và áp lực tinh thần kéo dài suốt nhiều năm. Những hành vi bị điều tra được cho là diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2022.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài gây chấn động truyền thông quốc tế bởi gia đình Ingebrigtsen từ lâu vốn được xem là “gia đình vàng” của điền kinh Na Uy. Nhiều người đặc biệt sốc khi những nhà vô địch thế giới và Olympic lại mô tả tuổi thơ của mình là chuỗi ngày sống trong căng thẳng và sợ hãi.

Đến tháng 6/2025, tòa án Na Uy đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Gjert Ingebrigtsen được tuyên trắng án với các cáo buộc liên quan tới Jakob do không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, ông bị kết tội hành hung con gái Ingrid.

Theo phán quyết của tòa, Gjert nhận án tù treo 15 ngày và phải bồi thường cho Ingrid khoảng 10.000 kroner Na Uy. Dù kết quả pháp lý không hoàn toàn đứng về phía các con trai, vụ án vẫn khiến hình ảnh gia đình kiểu mẫu từng được cả Na Uy ngưỡng mộ gần như sụp đổ hoàn toàn.

Nhiều chuyên gia thể thao quốc tế nhận định câu chuyện của nhà Ingebrigtsen đã phơi bày mặt tối phía sau mô hình “cha mẹ kiêm HLV” trong thể thao thành tích cao - nơi ranh giới giữa kỷ luật và bạo hành đôi khi trở nên mong manh đến đáng sợ.