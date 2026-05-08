Alysa Liu bị chê "mặc xấu nhất" Met Gala sở hữu profile khủng: Giành 2 HCV Olympic, 13 tuổi đã vô địch trượt băng

Dù bị xếp vào danh sách "mặc xấu nhất" tại sự kiện thời trang danh giá Met Gala, nhà vô địch Olympic Alysa Liu vẫn khẳng định bản lĩnh của một biểu tượng Gen Z. Sự xuất hiện của Alysa Liu tại Met Gala 2026 đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn thời trang. Nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật sinh năm 2005 xuất hiện trong một thiết kế đặt riêng từ nhà mốt nổi tiếng.

Bộ trang phục với cấu trúc bèo nhún phức tạp và gam màu đỏ rượu vang đậm chất nghệ thuật gây ra nhiều tranh cãi. Trước những thông tin bị liệt vào danh sách "mặc xấu nhất" vì cho rằng thiết kế này quá rườm rà và làm mất đi vóc dáng thanh thoát của một vận động viên trượt băng. Alysa Liu đã đáp trả bằng bằng việc mỉm cười và chia sẻ với Vogue: "Tôi cảm thấy thực sự tốt và tự tin trong chiếc váy này. Nó rất thoải mái, và đó là điều quan trọng nhất". Thái độ bình thản này một lần nữa cho thấy cá tính mạnh mẽ của cô gái đã quá quen với việc đối mặt với áp lực dưới ánh đèn sân khấu.

Alysa Liu tại Met Gala 2026 (Ảnh: Getty)

Nữ VĐV diện trang phục màu đỏ nhưng vẫn bị chê (Ảnh: Getty)

Để hiểu tại sao sự tự tin của Alysa Liu lại có sức nặng đến vậy, cần nhìn vào bảng thành tích "vô tiền khoáng hậu" mà cô đã gây dựng. Năm 2019, ở tuổi 13, Alysa Liu đã làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên trẻ nhất từng giành chức vô địch quốc gia Mỹ, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn hai thập kỷ của huyền thoại Tara Lipinski. Cô là nữ vận động viên Mỹ đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy Quadruple (xoay 4 vòng trên không) và là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục được cả Quadruple lẫn Triple Axel trong cùng một bài thi.

Sau khi giành chức vô địch Thế giới năm 2025, Alysa đã có màn trình diễn chói sáng tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026. Cô xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng Olympic nội dung đơn nữ cho nước Mỹ sau 24 năm chờ đợi, đồng thời góp công lớn vào tấm Huy chương Vàng đồng đội.

Điều khiến Alysa Liu trở nên khác biệt so với các vận động viên cùng trang lứa chính là hành trình tâm lý đầy bản lĩnh. Năm 2022, khi đang ở đỉnh cao phong độ, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 16 để theo đuổi cuộc sống của một sinh viên bình thường.

Sự trở lại của cô vào năm 2024 không phải vì áp lực huy chương, mà vì tình yêu thuần túy dành cho sân băng. Chính sự tự do trong tư tưởng này đã giúp cô đạt đến độ chín về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc, dẫn đến cú đúp vàng lịch sử tại Olympic 2026 vừa qua.

Alysa Liu được mệnh danh là "thiên thần sân băng" (Ảnh: Getty)

