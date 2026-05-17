Ronaldo bất lực nhìn Al Nassr mất cúp C2 châu Á, quay lưng đi thẳng vào đường hầm

Rạng sáng 17/5 (giờ Hà Nội), siêu sao Cristiano Ronaldo đã bỏ lại các đồng đội để đi thẳng vào đường hầm, từ chối tham dự lễ trao huy chương bạc sau khi Al Nassr bất ngờ để thua 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League Two.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là một trong những đại biểu trao cúp (Ảnh: REUTERS)

Được thi đấu trên thánh địa Al Awwal Park trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Al Nassr bước vào trận chung kết Cúp C2 châu Á với quyết tâm cao độ nhằm giải cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài gần 3 thập kỷ. Tuy nhiên, kịch bản không tưởng đã xảy ra khi đại diện đến từ Saudi Arabia thi đấu hoàn toàn bế tắc trước lối chơi kỷ luật của CLB Gamba Osaka (Nhật Bản). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Deniz Hummet ở ngay hiệp một đã dập tắt hoàn toàn hy vọng lên ngôi vương của đội bóng vùng Vịnh.

Trong một ngày thi đấu dưới sức, Cristiano Ronaldo chính là tâm điểm của sự thất vọng. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chơi bọc lót kín kẽ của đại diện xứ sở hoa anh đào. Anh liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, dứt điểm thiếu chính xác và thường xuyên bày tỏ sự ức chế với các quyết định của trọng tài. Màn trình diễn mờ nhạt này khiến CR7 bị các chuyên trang thống kê chấm điểm thấp nhất trên sân.

Ronaldo đầy thất vọng

Ronaldo đi thẳng vào đường hầm

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nỗi thất vọng tột cùng đã biến thành hành động gây tranh cãi. Trong khi các cầu thủ Gamba Osaka ăn mừng chức vô địch và các đồng đội tại Al Nassr đổ gục xuống sân, Ronaldo chỉ đứng lặng người trong vài giây rồi lập tức quay lưng đi thẳng vào đường hầm. Tiền đạo mang áo số 7 đã quyết định bỏ qua lễ trao giải, từ chối lên bục nhận tấm huy chương bạc dành cho nhà á quân.

Thất bại cay đắng này đồng nghĩa với việc Ronaldo vẫn chưa thể sở hữu bất kỳ danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng vào đầu năm 2023. Chiếc cúp duy nhất anh giành được cho đến nay chỉ là Arab Club Champions Cup – một giải đấu mang tính chất giao hữu tiền mùa giải.

Hiện tại, cơ hội cuối cùng để siêu sao 41 tuổi vớt vát một mùa giải trắng tay sẽ phụ thuộc vào vòng đấu cuối cùng tại giải quốc nội Saudi Pro League diễn ra vào ngày 22/5 tới. Al Nassr bắt buộc phải giành chiến thắng trước Damac FC nếu muốn nuôi hy vọng bước lên ngôi vương.