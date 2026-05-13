Video: Ronaldo sụp đổ như sắp khóc





Trong trận đấu quan trọng rạng sáng ngày 13/5, Al Nassr đã ở rất gần ngôi vương Saudi Pro League khi dẫn trước đối thủ truyền kiếp Al Hilal. Tuy nhiên, một sai lầm khó tin ở phút 90+8 đã khiến mọi nỗ lực của Cristiano Ronaldo và các đồng đội đổ sông đổ biển.

Cụ thể, vào những giây bù giờ cuối cùng, thủ thành Bento bên phía Al Nassr đã có tình huống xử lý lóng ngóng, đẩy ngược bóng về lưới nhà, giúp Al Hilal có bàn gỡ hòa 1-1 quý giá. Kết quả này khiến Al Nassr lỡ cơ hội đăng quang sớm trước hai vòng đấu.

Ngay sau sai lầm của đồng đội, máy quay đã ghi lại trọn vẹn vẻ mặt thất vọng của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ biết cúi đầu bất lực. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh ngồi thất thần trên sân một lúc lâu trước khi lầm lũi tiến vào đường hầm với vẻ ngán ngẩm.

Trận hòa này khiến cơn khát danh hiệu cấp CLB suốt 5 năm qua của CR7 tiếp tục kéo dài. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 21/5, Al Nassr buộc phải thắng Damac mới có thể tự quyết định ngôi vương.