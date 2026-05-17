Chu Thanh Huyền, MC Mù Tạt đọ sắc cô dâu Bích Hạnh trong lễ cưới Văn Thanh, visual ai đỉnh hơn?

Lễ cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh và hotgirl Bích Hạnh ở quê nhà Hải Phòng ngày 16.5 đang là tâm điểm chú ý của dư người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Một bức ảnh hội tụ dàn cầu thủ và nàng WAGs đình đám dự đám cưới vừa được hé lộ, nhận được sự chú ý với màn đọ sắc bất phân thắng bại của cô dâu và các khách mời.

Ngay sau hôn lễ hoành tráng tại Hải Phòng khép lại, một bức ảnh chụp tại sảnh đón khách của đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh viral MXH khi ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu - chú rể bên những người bạn thân thiết.

Trong ảnh, có sự xuất hiện của MC xinh đẹp Huyền Trang (Mù Tạt) - vợ tuyển thủ Đức Huy, cô dâu Trần Bích Hạnh, chú rể Vũ Văn Thanh, cầu thủ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền.

Cả 5 người cùng thực hiện động tác "bắn tim" dễ thương trước ống kính, toát lên sự rộn ràng và vui vẻ của ngày trọng đại. Bối cảnh phía sau là sảnh tiệc được trang trí xa hoa với hàng ngàn bông hoa tươi tone màu pastel, càng làm tôn lên vẻ đẹp của những nhân vật chính.

Chu Thanh Huyền, MC Huyền Trang Mù Tạt đọ sắc cô dâu trong khung hình gây sốt. Ảnh: TTNV

Dù đứng cạnh những mỹ nhân đình đám làng WAG Việt, cô dâu Trần Bích Hạnh vẫn khẳng định phong độ nhan sắc của nữ chính.

Khoác lên mình chiếc váy cưới dáng cúp ngực tinh tế, cô khéo léo khoe bờ vai trần và làn da trắng ngần. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng thần thái rạng rỡ của Bích Hạnh giúp cô nổi bật nhất trong khoảnh khắc này.

Sự tinh tế của Chu Thanh Huyền và Mù Tạt dành cho cô dâu

Điểm đáng chú ý của bức ảnh không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở sự tinh tế của các khách mời nữ. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra và dành nhiều lời khen ngợi cho cách hành xử của Chu Thanh Huyền và MC Mù Tạt.

Chu Thanh Huyền - bà xã của Quang Hải - chọn một bộ trang phục vô cùng đơn giản và năng động để đi ăn cưới: Áo thun trắng cổ bẻ kết hợp cùng quần jeans denim ống rộng.

Dù sở hữu nhan sắc sắc sảo và gu thời trang ấn tượng, Thanh Huyền đã cố ý "nhún nhường" với một diện mạo giản dị nhất có thể, tránh tuyệt đối việc chiếm mất spotlight của cô dâu trong ngày đặc biệt.

Bên cạnh đó là trường hợp của MC Mù Tạt (Huyền Trang) . Dù diện một chiếc váy cúp màu trắng sang trọng nhưng khi đến studio trang điểm, Mù Tạt đã đưa ra một yêu cầu tinh tế: "Huyền Trang Mù Tạt yêu cầu 1 layout xinh nhưng không được xinh như cô dâu để đi ăn cưới cầu thủ Văn Thanh - Bích Hạnh".

MC Huyền Trang Mù Tạt yêu cầu một layout makeup xinh nhưng không lấn át cô dâu khi đến dự đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh

Những chi tiết nhỏ ấy đã thể hiện sự tinh tế và tình cảm chân thành mà các nàng WAGs dành cho cô dâu Bích Hạnh. Đó là một cách để tôn trọng và nhường sân khấu cho người bạn đời của Văn Thanh trong ngày trọng đại nhất cuộc đời họ.

Màn đọ sắc trong bức ảnh không hề mang đến cảm giác ganh đua mà trái lại, nó mang đến một câu chuyện tích cực về tình bạn và sự sẻ chia.