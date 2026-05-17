Dừng bước ở tứ kết châu Á, HLV Roland nhắc U17 Việt Nam: Hãy ngẩng cao đầu, chúng ta giành vé dự World Cup rồi!

Dù dừng bước ở tứ kết sau trận thua 0-1 U17 Australia rạng sáng nay 17/5, U17 Việt Nam vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Theo HLV Cristiano Roland, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn là tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của các cầu thủ trong quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn.





Chiến lược gia người Brazil bày tỏ sự tự hào lớn đối với các cầu thủ, không chỉ bởi thành tích đạt được mà còn vì tinh thần vượt khó trong hoàn cảnh thời gian chuẩn bị rất ngắn. Chỉ trong vòng một tháng, U17 Việt Nam đã liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu lớn là chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé đến sân chơi thế giới. HLV Cristiano Roland xúc động chia sẻ rằng, việc đạt được những kết quả này với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước giải đấu là điều không hề dễ dàng, và ông tin tưởng cả đất nước đều tự hào về các em, vì vậy các em hãy ngẩng cao đầu.

“Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn”, HLV Roland chia sẻ.

Nhìn về chặng đường phía trước, vị thuyền trưởng của U17 Việt Nam nhắn nhủ các học trò cần phải mạnh mẽ hơn nữa để đối đầu với thử thách rất lớn tại World Cup. Ông chỉ ra rằng thể lực là vấn đề quan trọng và đội bóng cần có thêm thời gian hội quân, tập luyện để cải thiện nền tảng thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Sau giải đấu này, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi trước khi sớm tập trung trở lại.

HLV Cristiano Roland tiếp tục động viên các học trò giữ niềm tin vào bản thân và tự hào về những gì đã thể hiện trước các đối thủ hàng đầu châu lục. “Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi!”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.