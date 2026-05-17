Trúc Anh (Mắt Biếc) rã rời sau buổi tập boxing hùng hục, thế mới thấy lấy lại vibe "nàng thơ" đâu có dễ dàng!

Từng đóng đinh với hình tượng "nàng thơ" có đôi mắt trong veo, đượm buồn trong siêu phẩm điện ảnh Mắt Biếc, Trúc Anh luôn là một trong những chuẩn mực nhan sắc thanh tú được lòng khán giả Việt. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đối mặt với biến cố sức khỏe và tăng cân mất kiểm soát, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã phải trải qua một cuộc hành trình vô cùng khắc nghiệt để lấy lại phong độ. Mới đây, cõi mạng lại một lần nữa xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tập luyện cực gắt của cô nàng tại phòng gym, hé lộ góc khuất đằng sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội.

Trúc Anh giảm cân thành công, lấy lại vibe nàng thơ vạn người mê (Ảnh: FBNV)

Không còn là tiểu thư đài các trong những bộ váy áo lụa là, Trúc Anh tại phòng tập boxing khiến dân tình bất ngờ vì độ lăn xả. Diện bộ đồ thể thao đen ôm sát tối giản, mái tóc búi cao để lộ gương mặt mộc mạc, nữ diễn viên cắn răng thực hiện những cú đấm liên hoàn, dứt khoát vào đích đấm của huấn luyện viên. Nhìn những chuyển động dồn dập và biểu cảm có phần mệt nhoài, rã rời của Trúc Anh dưới cường độ tập luyện nặng đô, người hâm mộ không khỏi xót xa nhưng cũng khâm phục trước sự kiên trì, quyết tâm của cô nàng.

Trúc Anh rã rời với bài tập boxing

Trúc Anh nỗ lực tập luyện vừa rèn sức khoẻ vừa lấy lại vóc dáng và nhan sắc cực phẩm

Sự nỗ lực của nàng thơ Mắt Biếc khiến netizen khâm phục

Ngay sau khi những thước phim phòng tập được chia sẻ, netizen đã nhanh chóng làm một phép so sánh thú vị khi đặt khoảnh khắc "lăn lộn" này cạnh hình ảnh thả dáng mới nhất của cô. Khác biệt một trời một vực với vẻ ngoài lấm lem mồ hôi khi đeo găng boxing, Trúc Anh khi diện chiếc váy trắng bồng bềnh, ngồi tựa lưng trên thảm cỏ xanh mướt lại ngay lập tức biến hình thành một "nàng thơ" đích thực. Mái tóc buông xõa mượt mà cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô đã nhận về cơn mưa lời khen, chứng minh phong độ nhan sắc đang ngày một thăng hạng rõ rệt hậu giảm cân.

Cái nhìn cận cảnh vào buổi tập boxing hùng hục của Trúc Anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc giữ vững phong độ nhan sắc tại showbiz chưa bao giờ là dễ dàng. Để đổi lấy những lời tán dương "10 điểm không có nhưng" từ công chúng, nàng "Hà Lan" đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và sự kỷ luật thép. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ này không chỉ giúp Trúc Anh lấy lại vóc dáng thon gọn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hội chị em về tinh thần thể thao và việc yêu thương, nâng cấp bản thân mỗi ngày.