Mới 14 tuổi, tiểu thư Harper nhà Beckham đã ký hợp đồng với “ông trùm Hollywood”, thành mỹ nhân quyền lực thế hệ mới

Ở tuổi 14, Harper Beckham đang cho thấy cô bé không chỉ là “ái nữ nhà Beckham”, mà còn sớm bước vào hành trình xây dựng hình ảnh và thương hiệu riêng như bố mẹ nổi tiếng của mình. Con gái út của David Beckham và Victoria Beckham mới đây đã ký hợp đồng với NKSFB - một trong những công ty quản lý quyền lực nhất Hollywood, nơi đứng sau thành công của hàng loạt ngôi sao đình đám như Madonna, Scarlett Johansson hay Emma Watson.

Harper kí hợp đồng với công ty quản lý hàng đầu Hollywood (Ảnh: Getty)

Động thái này được xem là bước chuẩn bị nghiêm túc cho kế hoạch ra mắt thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da riêng của Harper. Theo tiết lộ, dòng sản phẩm sẽ hướng tới Gen Z và nhóm khách hàng trẻ gặp vấn đề về mụn - điều mà chính Harper từng trải qua trong quá trình trưởng thành. Cô bé từng tâm sự với mẹ rằng: “Con không muốn người khác phải trải qua những gì con từng trải qua".

Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của con gái nhà Beckham chưa hoàn toàn suôn sẻ. Đơn đăng ký thương hiệu tại Mỹ của Hiku by Harper hiện gặp vướng mắc pháp lý do tên gọi bị cho là dễ gây nhầm lẫn với các thương hiệu đã tồn tại trước đó. Dẫu vậy, với sự hậu thuẫn từ gia đình Beckham cùng đội ngũ quản lý hàng đầu nước Mỹ, Harper vẫn được đánh giá là gương mặt đầy tiềm năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang.

Con gái Beckham bước lên con đường trở thành mỹ nhân Hollywood đình đám thế hệ mới (Ảnh: Getty)

Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm khối tài sản của vợ chồng Beckham lần đầu vượt mốc 1 tỷ bảng Anh theo Sunday Times Rich List. Ngoài thương hiệu thời trang và mỹ phẩm Victoria Beckham Beauty của Victoria, gia đình Beckham còn sở hữu đế chế kinh doanh trải dài từ thể thao, thời trang đến giải trí.