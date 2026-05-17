Văn Thanh cưới nàng tiểu thư, rước dâu bằng siêu xe, dựng rạp trên sân bóng làng vẫn chưa tin mình "đã có vợ"

Sau chuỗi ngày chuẩn bị, hậu vệ tuyển quốc gia Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh đã chính thức về chung một nhà bằng chuỗi lễ cưới trang trọng. Cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại quê nhà cô dâu (Ninh Bình) vào ngày 12/5, trước khi làm lễ gia tiên và rước dâu tại nhà trai Hải Phòng vào ngày 16/5.

Đám cưới của ngôi sao câu lạc bộ Công an Hà Nội thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Tại quê nhà trai, rạp cưới được dựng hoành tráng ngay trên một sân bóng gần nhà, nơi gắn liền với tuổi thơ sân cỏ của nam cầu thủ. Trong ngày vui, Văn Thanh dùng siêu xe Rolls-Royce để rước dâu. Đông đảo người thân, bạn bè và dàn cầu thủ nổi tiếng đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi.

Ngay sau hôn lễ, Vũ Văn Thanh đã chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Nam cầu thủ hóm hỉnh bày tỏ niềm hạnh phúc: "Thực sự đến bây giờ Thanh vẫn còn nguyên cảm giác ngỡ ngàng và đôi lúc chưa tin được rằng mình đã là người "đã có vợ". Anh cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ gia đình, họ hàng, làng xóm và những đồng nghiệp không quản đường xa về chung vui. Với vợ chồng nam hậu vệ, đây đều là những ký ức vô cùng quý giá.

Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) và Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993, hot gymer kiêm làm việc trong lĩnh lực làm đẹp) hẹn hò từ năm 2023. Sau màn cầu hôn lãng mạn vào đầu năm nay, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.