David Beckham công khai nói về drama với con cả Brooklyn tại World Cup 2026?

Brooklyn Peltz Beckham đã đưa ra tuyên bố gây sốc vào tháng 1 rằng anh đang tìm kiếm “hòa bình, riêng tư và hạnh phúc” bằng cách rời xa gia đình nổi tiếng của mình, vì bố mẹ anh - David và Victoria Beckham - đã cố gắng phá hoại mối quan hệ của Brooklyn với vợ Nicola.

Cậu cả nhà Bekcham còn cho biết kể từ khi cắt đứt quan hệ với cha mẹ David và Victoria Beckham, cùng các anh chị em Romeo, Cruz và Harper, anh không còn phải chịu đựng “căng thẳng lo âu quá mức” nữa. Ban đầu, phe Beckham chỉ im lặng. Nhưng trong những tuần sau đó, gia đình anh vẫn tiếp tục like một số bài đăng trên Instagram của Brooklyn, và vẫn coi anh là thành viên trong gia đình, nhắc đến anh trong các bài đăng trên MXH.

Tháng trước, Victoria đã đề cập đến drama gia đình trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, khi nói về việc cố gắng trở thành một người mẹ tốt. “Làm cha mẹ của những đứa con đã trưởng thành và là người lớn, trời ạ, nó hoàn toàn khác so với việc chăm sóc trẻ nhỏ”, bà Becks nói với tờ báo. “Tôi nghĩ chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình".

Victoria còn bổ sung: “Chúng tôi yêu con cái rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Chúng tôi đã ở trong mắt công chúng hơn 30 năm nay, và tất cả những gì chúng tôi từng cố gắng làm là bảo vệ con cái và yêu thương con cái".

David Beckham sẽ lợi dụng World Cup để câu kéo lòng thương, chiếm lợi thế trong drama với con cả Brooklyn?

Theo truyền thông Anh, David Beckham - sẽ là người tiếp theo lên tiếng, đẩy mạnh câu chuyện bi lụy “những bậc cha mẹ đáng thương”. Cựu danh thủ sẽ đưa ra một số tuyên bố được soạn thảo cẩn thận về cuộc xung đột gia đình trong khoảng thời gian trước khi FIFA World Cup 2026 bắt đầu vào ngày 11/6.

David Beckham từng thi đấu 115 trận cho đội tuyển Anh (59 trận trong vai trò đội trưởng), đã ký kết một số hợp đồng thương mại và có các cam kết quảng cáo phải thực hiện ở đợt World Cup này. Vì vậy ông sẽ trở lại trung tâm chú ý trong suốt giải đấu. David sẽ lặp lại lời của vợ mình, nói rằng ông vẫn yêu tất cả các con, và gia đình là trên hết.

Những nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết họ tin rằng mình không làm gì sai. Vợ chồng David Beckham được khuyên rằng hậu quả từ tuyên bố của Brooklyn có thể chuyển thành điều tích cực, vì nó “làm cho nỗi đau của họ trở nên gần gũi hơn với đại chúng".

“Giờ mọi người đang cảm thấy thương cho họ, và họ đang ở giai đoạn có thể nói những gì mình muốn nói, với phẩm giá”, một người bạn của Victoria chia sẻ.

Tin tức này chắc chắn sẽ khiến Brooklyn tuyệt vọng, vì anh chỉ muốn toàn bộ drama này biến mất.