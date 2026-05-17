Nàng thơ Alix Trương cùng thần đồng 15 tuổi Tama xuất sắc vô địch PPA Kuala Lumpur

Bước vào giải đấu tổ chức tại Malaysia, Alix Trương tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Ở trận tranh chức vô địch đôi nam nữ chiều ngày 17/5, Alix Trương và Tama Shimabukuro nhanh chóng áp đặt thế trận, liên tục điều bóng hiểm hóc để giành chiến thắng cách biệt 11-05 ở ván đầu tiên.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là cặp đôi Len Yang và Chao Yi Wang cũng cho thấy bản lĩnh không dễ bắt nạt. Sang ván 2, Yang và Wang nhanh chóng lấy lại thế trận, tận dụng tốt các cơ hội để đáp trả mạnh mẽ với chiến thắng 11-03, quân bình tỷ số 1-1.

Bước vào ván đấu thứ 3 quyết định, đẳng cấp và sự ăn ý của cặp đôi Alix Trương - Tama Shimabukuro đã lên tiếng đúng lúc. Thiết lập lại lối chơi tốc độ cao và khả năng kiểm soát sân đấu ấn tượng, bộ đôi này hoàn toàn áp đảo đối phương, khép lại ván đấu với tỷ số chênh lệch 11-02.

Thắng chung cuộc 2-1 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Alix Trương và Tama Shimabukuro chính thức trở thành nhà tân vô địch nội dung đôi nam nữ tại PPA Kuala Lumpur Open 2026.

Alix Trương và Tama lên ngôi vô địch (Ảnh: IGNV)

Nàng thơ Alix Trương ăn mừng chức vô địch (Ảnh: Kamito)

Cô nàng ăn mừng với lá cờ tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Kamito)

Ở nội dung đôi nữ, Alix Trương cùng người đồng đội Chao Yi Wang đã giành danh hiệu Á quân. Dù chưa thể giành chức vô địch, cả hai vẫn cho thấy tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và nỗ lực đến những điểm số cuối cùng trước cặp đôi Yufei Long/Ting Chieh Wei.