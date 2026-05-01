David Beckham - Victoria kiếm tiền thế nào để thành tỷ phú?

Cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham cùng vợ, nhà thiết kế Victoria Beckham, đã chính thức bước vào câu lạc bộ tỷ phú, qua đó giúp cựu danh thủ 51 tuổi lập nên lịch sử khi trở thành vận động viên thể thao đầu tiên của Vương quốc Anh đạt danh hiệu này.

Vợ chồng Beckham thành tỷ phú (Ảnh: IG)

Theo số liệu từ danh sách người giàu Sunday Times Rich List mới nhất, khối tài sản ròng của cặp đôi quyền lực này đã tăng vọt lên mức ước tính 1,185 tỷ bảng Anh. Đây là một bước nhảy vọt ngoạn mục so với khối tài sản khoảng 500 triệu bảng Anh trước đó của gia đình Beckham. Sự bùng nổ tài chính này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hai yếu tố cốt lõi: bước đi chiến lược mang tính lịch sử tại Mỹ của David và sự hồi sinh thần kỳ trong đế chế thời trang của Victoria.

Bước ngoặt lớn nhất đưa nhà Beckham vào hàng ngũ tỷ phú chính là quyết định táo bạo của David khi chiêu mộ siêu sao người Argentina Lionel Messi về Inter Miami – câu lạc bộ bóng đá mà anh đồng sở hữu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup đã tạo nên một "cơn sốt" toàn cầu, kích hoạt "hiệu ứng Messi" thúc đẩy doanh thu bán vé, các hợp đồng tài trợ và bản quyền truyền hình tăng phi mã. Giá trị của Inter Miami nhờ đó đã vượt mốc 1 tỷ bảng Anh, biến câu lạc bộ này thành một trong những tài sản đắt giá nhất của cựu danh thủ gốc London.

Inter Miami gây sốt nhờ Messi (Ảnh: Getty)

Song hành với thành công trên sân cỏ của chồng, Victoria Beckham cũng ghi dấu ấn đậm nét khi đưa thương hiệu thời trang và làm đẹp mang tên cô thoát khỏi chuỗi năm dài bù lỗ. Sau giai đoạn tái cơ cấu chiến lược, thương hiệu cao cấp của cựu thành viên nhóm Spice Girls hiện đã đạt doanh thu hàng năm vượt mốc 100 triệu bảng Anh và bắt đầu sinh lời lớn. Các chuyên gia tài chính hiện định giá riêng đế chế kinh doanh của Victoria vào khoảng 375 triệu bảng Anh.

Victoria ghi dấu ấn đậm nét ở làng thời trang (Ảnh: Getty)

Bên cạnh các hợp đồng quảng cáo béo bở mang tính toàn cầu và doanh thu từ bộ phim tài liệu ăn khách trên Netflix của gia đình, David Beckham còn chứng minh tư duy nhạy bén khi biến sở thích cá nhân thành công cụ hái ra tiền. Cựu siêu sao Manchester United đã chính thức thương mại hóa niềm đam mê nuôi ong tại dinh thự vùng Cotswolds của mình bằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho một loạt sản phẩm đồ ăn nhẹ, đồ uống và mỹ phẩm làm từ mật ong dưới tên gọi Beeup.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao, thời trang cao cấp và các dự án kinh doanh đột phá đã giúp vợ chồng Beckham tăng gấp đôi tài sản chỉ trong một thời gian ngắn. Cột mốc 1,185 tỷ bảng Anh không chỉ củng cố vị thế của họ trong giới siêu giàu nước Anh, mà còn là minh chứng cho thấy nhà Beckham vẫn giữ nguyên sức hút và quyền lực thương mại hàng đầu thế giới sau hơn hai thập kỷ đứng dưới ánh hào quang.

Theo The Sun