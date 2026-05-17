Ảnh: Thắng kịch tính Thanh Hoá, CLB CAHN vô địch V.League sớm 3 vòng đấu

Chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-0 trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vào tối ngày 17/5 đã giúp CLB Công an Hà Nội chính thức đoạt chiếc cúp vô địch V.League mùa giải 2025-2026 trước 3 vòng đấu
Tiếp đón một đối thủ đang khát điểm để trụ hạng như Đông Á Thanh Hóa, đội bóng ngành Công an được dự báo sẽ gặp không ít thử thách trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Alexandre Polking.
Trên chấm 11m ở phút 89, ngoại binh Alan Sebastiao không bỏ lỡ cơ hội vàng, đánh bại thủ thành Y Êli Niê mở tỷ số 1-0 trong niềm vui vỡ òa của hàng vạn cổ động viên nhà
Phút 64, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi cầu thủ Đoàn Ngọc Hà của Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Được chơi hơn người, CAHN ép sân liên tục
Ít phút sau, Alan Sebastiao đã đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị
Phút 86, tiền đạo Đình Bắc có pha đột phá trong vòng cấm và bị hậu vệ Thanh Hóa phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức cho CAHN hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét ở phút 89, Alan Sebastiao dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0
Với kết quả này, CAHN đã bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel tới 11 điểm. Do giải đấu chỉ còn lại 3 vòng đấu
Đình Bắc định đá phạt đền nhưng sau đó nhường cho Alan
Thầy trò HLV Alexandre Polking đã chính thức lên ngôi vô địch V.League sớm mà không cần quan tâm đến các trận đấu còn lại