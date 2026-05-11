Quang Hải nắm tay, hôn vợ cực tình sau trận CAHN thắng Nam Định ở V.League

Dù không thể ra sân thi đấu do vấn đề sức khỏe, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi cùng bà xã Chu Thanh Huyền xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối ngày 10/5, cổ vũ CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nam Định tại vòng 22 V.League.

Ở trận đấu này, Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký. Ngôi sao số 19 gặp vấn đề nhẹ về sức khỏe nên buộc phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, Hải "con" vẫn có mặt rất sớm tại khu vực VIP cùng vợ là Chu Thanh Huyền. Xuyên suốt trận đấu, cả hai chăm chú theo dõi những pha rượt đuổi tỷ số kịch tính của đồng đội dưới sân.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 3-2 nghiêng về CAHN, Quang Hải đã đưa Chu Thanh Huyền xuống mặt cỏ sân Hàng Đẫy để chung vui cùng toàn đội. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh selfie và giơ 3 ngón tay, biểu tượng cho 3 điểm trọn vẹn giúp CAHN nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi, chạm một tay vào chức vô địch mùa này.

Giữa không khí náo nhiệt của sân vận động, Quang Hải không ngần ngại dành tặng vợ một nụ hôn má tình cảm. Khoảnh khắc này được Thanh Huyền chia sẻ và nhận được nhiều lời khen ngợi của dân tình. Về phía Quang Hải, chấn thương của anh không quá nghiêm trọng, tiền vệ sinh năm 1997 cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại cùng CLB CAHN thi đấu các vòng còn lại của V.League.