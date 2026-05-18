Đình Bắc khiến fan lo lắng khi chấn thương sau trận CAHN vô địch, lý giải về khoảnh khắc bị Alan tranh đá penalty

Sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa để lên ngôi vô địch V.League sớm 3 vòng đấu tối 17/5, CLB Công an Hà Nội (CAHN) bất ngờ gây chú ý bởi tình huống tranh chấp trên sân giữa hai cầu thủ. Đó là pha va chạm dẫn đến quả phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và màn tranh giành sút phạt với ngoại binh Alan Grafite.

Phút 87, Đình Bắc nỗ lực đi bóng và bị hậu vệ Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho CAHN. Để động viên tiền đạo trẻ sinh năm 2004, đội trưởng Quang Hải cùng nhiều đồng đội đã chủ động nhường quyền đá phạt cho anh.

Tuy nhiên, tiền đạo ngoại binh Alan lại kiên quyết muốn thực hiện cú sút này. Sự bất đồng ý kiến ngay trên sân khiến hai bên có lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Phải nhờ đến sự can thiệp của đội trưởng Quang Hải, Đình Bắc mới chịu nhường bóng cho đàn anh.

Nói về khoảnh khắc này, Đình Bắc cho biết đó chỉ là "chuyện của những người đàn ông" trên sân cỏ và kết quả của đội bóng mới là quan trọng nhất. Ngay sau khi Alan sút phạt thành công mở tỷ số, cả hai đã lập tức xóa bỏ hiềm khích và cùng nhau ôm cổ ăn mừng vui vẻ.

“Lúc đó anh Quang Hải cùng nhiều đồng đội muốn giao tôi thực hiện quả đá phạt đền. Tôi có tiến đến vị trí đá thì Alan nói anh ấy muốn sút. Chuyện sau đó cũng là việc của những người đàn ông. Sau cùng chúng tôi cũng vui với nhau vì toàn đội đã thắng”.

Alan tranh đá phạt đền của Đình Bắc (Ảnh: Hải Đăng)

Đình Bắc không hài lòng

Quang Hải sau đó phải tác động

Giải thích thêm về sự cố, trợ lý huấn luyện viên Phạm Thành Lương chia sẻ thẳng thắn: "Trong một trận đấu cảm xúc như thế này, trước quả phạt đền thì tôi nghĩ cầu thủ nào cũng muốn ghi bàn. Việc bộc lộ khao khát đó là hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Sau trận đấu, các cầu thủ đều rất vui vẻ vì họ hiểu mục tiêu chung của đội bóng mới là điều trên hết".

Đình Bắc và Alan sau đó vẫn ăn mừng với nhau (Ảnh: Hải Đăng)

Dù khúc mắc với đồng đội đã được giải quyết nhanh chóng, niềm vui của Đình Bắc vẫn không trọn vẹn khi anh dính chấn thương ngay sau đó. Trong chính tình huống mang về quả phạt đền, tiền đạo này đã bị cầu thủ đối phương va chạm vào mắt cá chân. Dù cố gắng nén đau để đá tiếp, Đình Bắc vẫn phải xin rời sân thì vết thương sưng đau. Chân sút trẻ thừa nhận anh đang cảm thấy rất đau ở vùng cổ chân và sẽ phải đi chụp phim để kiểm tra chính xác mức độ chấn thương, trước khi có kế hoạch điều trị cụ thể.