Thi thể VĐV quyền Anh được tìm thấy dưới sông trong tình trạng không còn nguyên vẹn chỉ 1 ngày sau khi rời sàn đấu

Nạn nhân là võ sĩ Yeiner Andrés Gómez Sandoval, 28 tuổi. Thi thể của anh được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Ngư dân phát hiện những mảnh thi thể của nạn nhân trôi nổi trể sông Magdalena, ngoại ô thành phố Barranquilla vào chiều ngày 11/5 và lâph tức trình báo cơ quan chức năng.

Yeiner vừa tham dự trận đấu hạng siêu bán trung (super bantamweight) với đối thủ Leider Galvis tại sự kiện WBA Future Champions Colombia. Đây là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của anh, sau thành tích ấn tượng 6 thắng 0 thua ở giai đoạn nghiệp dư trước đó. Dù đã thi đấu nỗ lực, Yeiner vẫn nhận thất bại bằng điểm nhất trí.

Yeiner Andrés Gómez Sandoval là một võ sĩ quyền anh đầy triển vọng ở Colombia (Ảnh: JamPress)

Theo thông tin từ gia đình, sau trận đấu anh dành thời gian bên mẹ và con gái. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy là khi rời khỏi nhà ở khu Carrizal, Barranquilla vào chiều 10/5. Tối hôm đó, điện thoại của anh tắt máy và gia đình không liên lạc được, dẫn đến việc trình báo mất tích.

Mẹ của Yeiner đã nhận dạng con trai qua các hình xăm đặc trưng trên cơ thể như hình rắn trên thân mình, đầu rồng trên vai, tên anh trai Cristian trên cổ, và một trái tim trên ngực. Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc như một vụ giết người. Họ đang tái hiện lại những di chuyển cuối cùng của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân, đồng thời tìm kiếm các bộ phận thi thể đang bị thất lạc.

Yeiner được đánh giá là một trong những tài năng đang lên của quyền anh Colombia, sau quãng thời gian thi đấu nghiệp dư thành công trước khi chuyển sang chuyên nghiệp. Huấn luyện viên của anh cho biết không biết về bất kỳ mâu thuẫn hay mối đe dọa nào liên quan đến vụ việc.

Vụ án đang được cơ quan chức năng Colombia điều tra sâu hơn.