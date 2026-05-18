Louis Phạm khoe body "chiến đét", sexy đốt mắt, gây sốc khi tuyên bố "mọi người cứ đồn em mang bầu đi, cho em hot một tí"

Sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao đỉnh cao, cái tên Louis Phạm (cựu hotgirl TDDC Phạm Như Phương) vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây nhất, cựu vận động viên thể dục dụng cụ lại một lần nữa khiến netizen phải "đứng ngồi không yên" khi xả kho loạt ảnh hậu trường chụp hình căng đét khi cô chuẩn bị tham dự một chương trình thực tế nổi tiếng về nghề người mẫu.

Xuất hiện trong trang phục bodysuit một mảnh màu trắng cắt xẻ táo bạo, cô nàng khoe trọn vẹn visual sắc sảo, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng ba vòng cực phẩm cực kỳ hút mắt. Thần thái tự tin, quyến rũ của nữ TikToker nhanh chóng nhận về cơn mưa tương tác từ cư dân mạng.

Louis Phạm gây sốt với visual cực xinh ở hậu trường chụp ảnh cho một chương trình truyền hình

Louis Phạm chính thức lấn sân giới giải trí khi tham gia một cuộc thi người mẫu đình đám

Louis Phạm khoe triệt để lợi thế ngoại hình

Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight lại chính là phát ngôn cực kỳ thẳng thắn và có phần "gây sốc" của Louis Phạm trước nghi vấn đang mang thai với bạn trai. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi thẳng từ truyền thông về việc có muốn đính chính tin đồn bầu bí hay không, cô nàng không hề né tránh mà vui vẻ bật cười cho biết: "Em nghĩ em chẳng cần đính chính gì, mọi người cứ đồn đi, cho em hot một tí, không sao hết! Tính em mà có là em công khai liền, em chẳng sợ gì mà phải giấu cả". Động thái "thách thức" dư luận một cách đầy hài hước này của Louis Phạm khiến nhiều người bất ngờ vì độ cá tính và "liều" của cô nàng.

Không dừng lại ở đó, trước câu hỏi có phần nhạy cảm rằng bản thân có e ngại hay không nếu rơi vào trường hợp "ăn cơm trước kẻng" - có thai trước khi chính thức kết hôn, cựu VĐV TDDC đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm hiện đại của mình. Cô chia sẻ: "Cá nhân em thấy chuyện đấy là hoàn toàn bình thường. Thế hệ bây giờ khá là khác với thế hệ các cô chú, ông bà ngày xưa rồi. Quan trọng là mình yêu nhau và mình có sự xác định tương lai rõ ràng với nhau, thì việc có con sớm hay muộn thì mình cũng đón nhận như vậy thôi".

Có thể thấy, bất chấp những thị phi hay những lời bàn tán ra vào từ cộng đồng mạng, Louis Phạm vẫn giữ vững phong cách sống phóng khoáng, tự tin và không ngại đối mặt với dư luận. Loạt ảnh khoe body "cháy khét lẹt" cùng phát ngôn này hiện vẫn đang là chủ đề được netizen chia sẻ và bàn tán rôm rả.