Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn của Khánh Huyền 2k4 là ai?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi cầu thủ Zan Nguyễn xuất hiện bên cạnh TikToker Khánh Huyền 2k4. Khoảnh khắc này khiến dân tình đặt ra nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Trên mạng xã hội, Khánh Huyền cũng đã yêu thích bài viết nói về nghi vấn chuyện tình cảm của cô và chàng cầu thủ càng làm cho dân tình ngầm hiểu cô đang xác nhận mối quan hệ này.

Zan Nguyễn xuất hiện cùng Khánh Huyền 2k4

Zan Nguyễn là ai?

Zan Nguyễn (tên đầy đủ là Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn) đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 2006 tại Mỹ, trung vệ có bố là người Việt và mẹ là người Mỹ này sở hữu thể hình vô cùng lý tưởng với chiều cao lên đến 1m93. Đây được xem là "vũ khí" lợi hại giúp anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp trên không và phòng ngự bóng bổng.

Trước khi quyết định về Việt Nam lập nghiệp, Zan Nguyễn từng có thời gian dài rèn luyện tại đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống giải trẻ MLS Next danh giá của Mỹ, đồng thời là nhân tố chủ chốt của đội bóng trường Trung học Medomak Valley. Nhận thấy tiềm năng phát triển của cầu thủ trẻ này, CLB TP.HCM đã nhanh chóng ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 3 năm với anh vào tháng 8/2024.

Sự đầu tư của đội bóng miền Nam đã sớm mang lại quả ngọt. Đầu năm 2025, Zan Nguyễn chính thức có màn ra mắt đấu trường V.League 1 trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng. Không lâu sau đó, tại sân chơi Cúp Quốc gia, trung vệ sinh năm 2006 đã sắm vai "người hùng" khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB TP.HCM đánh bại Long An với tỷ số 1-0. Hiện tại, Zan Nguyễn đang thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia cho CLB TP.HCM.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Zan Nguyễn còn được đánh giá cao bởi tinh thần cầu thị và sự chuyên nghiệp. Anh luôn là người tích cực ở lại tập thêm giờ và đang nỗ lực học tiếng Việt mỗi ngày để nhanh chóng hòa nhập, giao tiếp tốt hơn với các đồng đội.