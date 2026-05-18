Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp ôm con ra sân mừng vô địch cùng Văn Đức, gây choáng khi khoe biệt thự 500m² đang xây dựng

Nhan sắc "gái hai con trông mòn con mắt" trên sân Hàng Đẫy

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Thanh Hóa tối 17/5 đã giúp CLB Công an Hà Nội chính thức chạm tay vào cúp vô địch V.League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu. Trong bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt tại sân Hàng Đẫy, sự xuất hiện của nàng WAG Võ Nhật Linh cùng hai nhóc tỳ đã thu hút sự chú ý lớn từ ống kính truyền thông và người hâm mộ. Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp diện trang phục giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật nhờ làn da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ. Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, bà xã Phan Văn Đức vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng thần thái trẻ trung, xứng danh là một trong những nàng WAGs sở hữu nhan sắc hàng đầu làng bóng đá Việt.

Võ Nhật Linh đưa các con ra sân cổ vũ Phan Văn Đức thi đấu (Ảnh: TTNV)

Cơ ngơi "khủng" 500m² ở quê nhà gây choáng ngợp

Bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng ngọt ngào cùng chồng trên sân cỏ, Võ Nhật Linh còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi cập nhật tiến độ xây dựng tổ ấm mới. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn nhà mới của vợ chồng nam cầu thủ đang trong giai đoạn đổ móng và lên khung thô một diện tích cực kỳ bề thế.

Được biết, căn biệt phủ này được xây dựng tại quê nhà Nghệ An với diện tích mặt sàn lên tới 500m². Dù mới chỉ là những bước định hình đầu tiên với hệ thống cột kèo bê tông và giàn giáo san sát, người xem đã có thể hình dung ra một cơ ngơi nguy nga, sang trọng không kém gì các căn biệt thự xa hoa của giới cầu thủ đẳng cấp. Đây hứa hẹn sẽ là không gian sống lý tưởng, rộng rãi để các con của cặp đôi thỏa sức chạy nhảy và vui chơi mỗi khi gia đình có dịp về quê sum họp.

Vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh khoe cơ ngơi mới đang trong quá trình thi công, diện tích gần 500m2 sàn (Ảnh: IGNV)

Quả ngọt sau nhiều năm vun vén và nỗ lực

Nhìn vào khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi đời còn khá trẻ, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự nhạy bén và mát tay trong việc kinh doanh của Võ Nhật Linh, bên cạnh sự nghiệp sân cỏ thành công của Phan Văn Đức. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, không scandal.

Thiết kế căn biệt thự nhà Văn Đức - Nhật Linh

Căn biệt phủ đang xây dựng không chỉ là minh chứng cho tiềm lực tài chính vững vàng, mà còn là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực làm việc, tích lũy và vun vén hạnh phúc của cả hai vợ chồng. Dưới phần bình luận, rất đông người hâm mộ và bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc mừng kép đến gia đình Phan Văn Đức 0 Võ Nhật Linh, vừa chúc mừng chức vô địch V.League danh giá, vừa háo hức mong chờ ngày tân gia cơ ngơi hoành tráng này.