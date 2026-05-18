Zan Nguyễn - trung vệ 1m93 sở hữu visual điển trai, body 6 múi cuồn cuộn làm chao đảo sân cỏ

Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây không chỉ đón nhận làn sóng cầu thủ Việt kiều chất lượng về mặt chuyên môn, mà còn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" bởi những nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Một trong những cái tên đang chiếm trọn spotlight trên các diễn đàn mạng xã hội chính là Zan Nguyễn – trung vệ sinh năm 2006 hiện đang đầu quân cho CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất quốc gia.

Visual điển trai của Zan Nguyễn

Ngay từ khi mới xuất hiện tại V.League mùa giải trước 2025, Zan Nguyễn (tên đầy đủ là Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình quá đỗi nổi bật. Sinh ra tại Mỹ, mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ, chàng cầu thủ Gen Z sở hữu một gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng nụ cười rạng rỡ chuẩn "visual tài tử điện ảnh".

Không chỉ có gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn, Zan Nguyễn còn khiến hội chị em xôn xao bởi chiều cao khủng 1m93. Đây là một con số cực kỳ lý tưởng đối với một trung vệ hiện đại.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, anh chàng sở hữu một body cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi săn chắc và bờ vai rộng vững chãi. Mỗi lần xuất hiện trên sân tập hay lúc cởi áo ăn mừng bàn thắng, hình thể chuẩn người mẫu của Zan Nguyễn lại "gây sốt" khắp các trang mạng xã hội, thu về nhiều lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.

Màn ăn mừng cở áo lộ body cuồn cuộn của Zan Nguyễn (Ảnh: Cao Toàn)

Zan Nguyễn đang chứng minh năng lực thực sự của mình trên sân cỏ Việt. Được đào tạo tại hệ thống giải trẻ danh giá MLS Next của Mỹ, trung vệ 20 tuổi này sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng phán đoán tốt và đặc biệt là sự thống trị tuyệt đối trong các pha tranh chấp trên không nhờ lợi thế thể hình.