HLV Polking gặp cảnh "dở khóc dở cười" khi bị học trò làm rơi xuống đất trong ngày CAHN vô địch V.League

Dưới cơn mưa tầm tã tối ngày 17/5 tại Hàng Đẫy, những tiếng hò reo vang dội cùng những cái ôm siết chặt đã biến chảo lửa này thành một lễ hội thực sự. Đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0, CLB Công An Hà Nội đã chính thức lên ngôi vương V-League mùa giải 2025/2026 sớm trước 3 vòng đấu, mở màn cho một đêm ăn mừng đầy cảm xúc và cuồng nhiệt.

Ngay sau khi Rogerio Alves ghi bàn thắng quý như vàng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 90+10, tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vừa vang lên cũng là lúc bầu không khí tại sân Hàng Đẫy hoàn toàn nổ tung. Không thể kìm nén được niềm hạnh phúc vỡ òa, các cầu thủ Công An Hà Nội lao vào sân ăn mừng cuồng nhiệt. Từ trên khán đài, HLV trưởng Alexandre Polking – người không thể trực tiếp chỉ đạo trận này do án phạt đã lập tức chạy phăng phăng xuống mặt cỏ để chung vui cùng các học trò.

HLV Polking bị các cầu thủ vây quanh, liên tục tung hứng lên không trung và tưới nước tung tóe để tri ân người thầy đã chèo lái đội bóng vượt qua những giai đoạn gian khó nhất của mùa giải. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tung HLV lên ở lần cuối cùng các cầu thủ đã không đỡn kịp khiến ông Polking ngã nhào xuống đất.

Cầu thủ CAHN tung HLV Polking lên ăn mừng

Nhưng sau đó không đỡ kịp khiến HLV này rơi xuống đất

Ông Polking ăn mừng trong nước, ướt sạch người

HLV Polking ôm Văn Hậu ăn mừng

Các cầu thủ với niềm vui vô địch

Với việc chạm mốc 60 điểm và bỏ xa đội bám đuổi Thể Công - Viettel tới 11 điểm, CLB Công An Hà Nội đã biến 3 vòng đấu còn lại của mùa giải thành những trận cầu thủ tục.

