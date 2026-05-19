Cảnh báo nguy cơ mù mắt do chơi pickleball

Ngày 18/5, Fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải bài viết "Cảnh báo nguy cơ mù mắt khi chơi pickleball", thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ thể thao trên cả nước. Theo đó, thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương, anh Nguyễn Văn H. (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng mắt trái bị chấn thương nặng sau khi chơi pickleball. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, giác mạc phù nhẹ, thị lực giảm nghiêm trọng, chỉ còn nhìn thấy bóng bàn tay ở khoảng cách khoảng 0,1 mét.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, cho biết bệnh nhân nhập viện với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Dù điều trị nội khoa giúp thị lực cải thiện phần nào nhưng nhãn áp tăng cao, không thể kiểm soát, buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương. Sau mổ, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Chia sẻ về sự cố, anh H. cho biết trong lúc thi đấu, một đồng đội vụt bóng mạnh nhưng lệch hướng khiến bóng lao thẳng vào mắt trái. Ngay sau cú va chạm, anh đau nhức dữ dội và nhìn mờ. Người đàn ông này mới chơi pickleball khoảng 3 tháng vì nghĩ đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít nguy hiểm.

Không chỉ dừng ở những ca chấn thương tạm thời, các bác sĩ còn ghi nhận trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác là anh Nguyễn Văn Ch. (35 tuổi, Hà Nội). Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu với tình trạng mắt trái tổn thương nặng, mất hoàn toàn khả năng nhận biết sáng tối, vỡ nhãn cầu, rách giác mạc và củng mạc, phòi tổ chức nội nhãn và viêm loét nặng.

Do tổn thương quá nghiêm trọng và không thể phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của anh Ch. đã mất thị lực vĩnh viễn.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Mắt Trung ương, số ca chấn thương mắt do pickleball đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tốc độ bóng cao, quỹ đạo xoáy mạnh, khoảng cách thi đấu gần và các tình huống va chạm vợt hoặc phản xạ không kịp.

Những tổn thương thường gặp bao gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết tiền phòng, đụng dập nhãn cầu, lệch hoặc vỡ thể thủy tinh, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu, thậm chí mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Bài cảnh báo nguy cơ bị mù khi chơi pickleball được đăng tải trên Cổng TTĐT Bệnh viện Mắt Trung ương, và được chia sẻ rộng rãi. Các bác sĩ khuyến cáo người chơi pickleball nên đeo kính bảo hộ chuyên dụng, khởi động kỹ trước khi thi đấu, giữ khoảng cách an toàn với đồng đội và đối thủ, đồng thời không chủ quan với những pha bóng mạnh hoặc bóng bật ngược bất ngờ. Với người có bệnh lý về mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt, cần khám chuyên khoa và được tư vấn kỹ trước khi tham gia bộ môn này.

Trong trường hợp bị bóng đập vào mắt gây đau nhức, đỏ mắt hoặc nhìn mờ, người chơi cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để kiểm tra, tránh tự ý nhỏ thuốc hay xử lý tại nhà vì có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.