Brooklyn Beckham và vợ con nhà tỷ phú lại làm David Beckham và Victoria đau lòng

Mối quan hệ rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và gia đình ruột thịt vừa có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Theo ghi nhận từ truyền thông, cậu cả nhà Beckham đã hoàn toàn vắng mặt trong bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi vô cùng hoành tráng của ông ngoại Tony Adams (bố ruột của Victoria Beckham). Trong khi toàn bộ các thành viên trong gia đình đều tề tựu đông đủ để chúc mừng cột mốc này, sự thiếu vắng của Brooklyn tiếp tục là minh chứng cho thấy sự rạn nứt sâu sắc chưa thể hàn gắn.

Brooklyn vắng mặt trong bữa tiệc gia đình (Ảnh: IG)

Brooklyn Beckham lựa chọn ở lại Mỹ để tháp tùng và chăm sóc bà xã Nicola Peltz. Trên trang cá nhân, ái nữ nhà tỷ phú Peltz đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng tại Los Angeles. Cô trìu mến gọi chồng là "người bạn thân nhất" khi anh kiên nhẫn tháp tùng cô đi làm tóc tại một salon. Sau đó, cặp đôi đã có một buổi tối lãng mạn và bình yên tại nhà khi cùng nhau thưởng thức rượu vang trắng trên ghế sofa.

Brooklyn đưa vợ đi làm tóc

Cặp đôi thư thái bên nhau

Nicola cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi khoe bó hoa hồng khổng lồ do Brooklyn chu đáo chuẩn bị kèm mảnh giấy nhắn đầy tình cảm: "Love Brooklyn" (Yêu anh, Brooklyn). Động thái này cho thấy bất chấp những giông bão và áp lực dư luận bủa vây, tình cảm giữa hai vợ chồng trẻ vẫn vô cùng khăng khít.

Quyết định đứng ngoài các sự kiện gia đình của Brooklyn diễn ra sau chuỗi drama căng thẳng nổ ra vào đầu năm nay. Trước đó, cựu đầu bếp trẻ từng gây chấn động dư luận khi đăng tải một tâm thư dài 6 trang trên Instagram, công khai chỉ trích bố mẹ ruột (David và Victoria Beckham) vì cho rằng họ kiểm soát cuộc sống của mình và có thái độ không công bằng với vợ anh. Ở thời điểm đó, Brooklyn khẳng định anh không có ý định làm hòa với gia đình.

Dù các nguồn tin thân cận từng tiết lộ Brooklyn rất yêu quý ông bà ngoại và luôn cố gắng giữ tình cảm tốt đẹp với họ, nhưng việc anh chủ động vắng mặt tại bữa tiệc của ông Tony Adams được cho là lựa chọn để tránh gây ra sự khó xử cho tất cả các bên trong bối cảnh mối quan hệ với bố mẹ đang ở đỉnh điểm căng thẳng.