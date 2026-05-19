Ánh Viên dát vàng đầy người khiến dân mạng ngỡ ngàng: Vừa đám cưới xong đã vội đi dạy bơi?

Kể từ sau khi giải nghệ, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng nhờ sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Không còn là cô gái gắn liền với làn da rám nắng và bộ đồ bơi giản dị năm nào, huyền thoại bơi lội Việt Nam giờ đây ngày càng nữ tính, điệu đà và rạng rỡ. Cô cũng tích cực lan tỏa năng lượng tích cực qua các video hướng dẫn học bơi vô cùng dễ thương trên mạng xã hội.

Ánh Viên rạng rỡ, xinh đẹp hậu giải nghệ

Tuy nhiên, trong những video lên xu hướng gần đây, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là những kiến thức bơi lội bổ ích, mà lại chính là... "giao diện" sặc mùi phú quý của nàng cựu vận động viên. Thay vì đóng bộ đơn giản như trước, Ánh Viên xuất hiện ở bể bơi với một sợi dây chuyền vàng bản lớn trên cổ, đi kèm là bộ vòng ximen vàng lá sáng loáng đeo kín cổ tay, chục chiếc nhẫn đeo kín bàn tay.

Hình ảnh này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến phong cách của các cô dâu trong đám cưới miền Tây - quê hương của Ánh Viên, nơi các nàng dâu thường được gia đình trao vàng trĩu cổ, trĩu tay trong ngày trọng đại.

Ánh Viên gây sốt vì hình ảnh đeo vàng nặng trĩu đi dạy bơi

Phong cách đậm chất miền Tây của tiểu tiên cá Ánh Viên

Dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ đã để lại những lời trêu đùa vô cùng lầy lội. Nhiều người hóm hỉnh đặt câu hỏi: "Ủa chị Viên mới làm đám cưới xong là chạy thẳng ra hồ dạy bơi luôn hay gì?", "Đúng chuẩn cô dâu miền Tây đi dạy bơi luôn, nhìn nặng tay quá chị ơi!" hay "Dạy bơi vì đam mê thôi chứ nhìn số vàng này là biết nhà không có gì ngoài điều kiện rồi", "Không tập trung được vào kiến thức vì chỉ mải nhìn vàng của chị Viên"... Khoảnh khắc đối lập giữa một Ánh Viên ngọt ngào, thướt tha trong chiếc váy trắng sự kiện và một Ánh Viên "đầy mùi tiền" dưới nước đã tạo nên một cơn thảo luận rôm rả vì quá đỗi đáng yêu.

Trước những lời trêu ghẹo vô tư từ cư dân mạng, Ánh Viên chỉ biết cười bẽn lẽn. Sự giản dị, gần gũi pha chút hài hước này càng giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ, chứng minh sức hút của "tiểu tiên cá" chưa bao giờ hạ nhiệt, dù là ở trên đường đua xanh hay trong cuộc sống đời thường.