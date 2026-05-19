Vợ sắp cưới của Ronaldo gây choáng trên thảm đỏ LHP Cannes: Diện váy bó sát khoe body đẫy đà, dát kim cương sang chảnh hết mức

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim Fjord, Georgina khiến truyền thông quốc tế không thể rời mắt với vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ. Người đẹp 32 tuổi diện chiếc váy ren bạc quây ngực ôm sát cơ thể, nổi bật với phần corset nhún cùng chân váy đuôi cá tôn trọn đường cong nóng bỏng, cơ thể đẫy đà cùng vòng một ngồn ngộn cực sexy.

Mái tóc nâu hôm nay được tạo kiểu gợn sóng cổ điển giúp vợ sắp cưới của Ronaldo càng thêm kiêu sa. Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng cổ ngọc lục bảo cỡ lớn cùng chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá khoảng 3 triệu USD do Ronaldo trao tặng.

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, gây sốt tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (Ảnh: AFP)

Trước đó chỉ vài giờ, Georgina từng gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bạch kim đầy táo bạo tại lễ trao giải Kering Women in Motion Awards 2026. Người đẹp diện sơ mi satin xanh, khéo léo khoe áo ren đen bên trong, tạo nên hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn thời thượng.

Georgina hiện sống tại Saudi Arabia cùng Ronaldo và các con. Cặp đôi nổi tiếng đã bên nhau gần một thập kỷ, trở thành một trong những gia đình quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội. Tháng 8/2025, Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina sau 8 năm hẹn hò. Khi chia sẻ tin vui trên Instagram, cô chỉ viết ngắn gọn: “Yes, I do” nhưng đủ khiến người hâm mộ toàn cầu bùng nổ.

Trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan, Ronaldo từng tiết lộ khoảnh khắc cầu hôn diễn ra vào lúc 1 giờ sáng - thời điểm hoàn toàn ngẫu hứng. “Các con gái đã ngủ, tôi chuẩn bị đưa nhẫn cho Gio thì hai đứa trẻ bước vào và nói: ‘Bố sắp cầu hôn mẹ đúng không?’. Tôi cảm thấy đó chính là khoảnh khắc hoàn hảo”, Ronaldo kể lại.

Chân sút người Bồ Đào Nha cũng cho biết anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm được chiếc nhẫn đúng với mong muốn của Georgina. “Cô ấy luôn mơ về một chiếc nhẫn với viên đá thật đẹp. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cuối cùng tìm được thứ cô ấy yêu thích”, Ronaldo nói.

Georgina và Ronaldo hiện có hai con gái chung là Alana và Bella. Ngoài ra, cặp đôi còn nuôi dưỡng cặp song sinh Eva Maria và Mateo nhờ phương pháp mang thai hộ. Ronaldo cũng có con trai cả Cristiano Jr từ mối quan hệ trước đây.

Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2016, khi Georgina còn làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Cuộc gặp định mệnh ấy đã mở ra chuyện tình đình đám bậc nhất làng thể thao – giải trí thế giới.

Sau khi Ronaldo gia nhập Al-Nassr năm 2022 với hợp đồng trị giá 175 triệu bảng mỗi năm, cả gia đình chuyển tới Saudi Arabia sinh sống. Dù không còn thi đấu ở đỉnh cao châu Âu, Ronaldo vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ và sức hút toàn cầu đáng kinh ngạc.

Tú Tú.