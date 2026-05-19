Neymar chính thức dự World Cup 2026

Huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti đã chính thức điền tên tiền đạo Neymar vào danh sách 26 tuyển thủ Brazil tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định này không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của siêu sao 34 tuổi, mà còn đập tan những hoài nghi kéo dài từ dư luận về phong độ của anh trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Với việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Neymar đã chính thức có lần thứ tư tham dự World Cup. Thành tích này giúp cựu sao Barcelona và PSG san bằng kỷ lục của các huyền thoại bóng đá xứ sở Samba, ghi danh vào nhóm những cầu thủ có số lần tham dự World Cup nhiều nhất lịch sử bóng đá Brazil.

Quyết định của chiến lược gia người Ý được đưa ra sau một giai đoạn dài gây tranh cãi. Trước đó, truyền thông và người hâm mộ xứ Samba liên tục đặt dấu hỏi lớn về thể lực của Neymar, khi anh phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương nghiêm trọng và không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, phong độ ổn định cùng sự cải thiện vượt bậc về mặt thể trạng của tiền đạo này trong màu áo câu lạc bộ Santos vài tháng qua đã thuyết phục được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc HLV Carlo Ancelotti đọc tên Neymar trong danh sách triệu tập đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng bùng nổ. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh hậu vệ huyền thoại Marcelo ăn mừng cuồng nhiệt đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Như thể vừa chứng kiến đội nhà bước lên ngôi vô địch, cựu sao Real Madrid liên tục bật dậy và hét lớn: “Tôi biết mà! Tuyệt vời quá!”. Phản ứng đầy phấn khích của Marcelo là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Neymar vẫn giữ một vị trí và ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao đối với bóng đá Brazil cũng như người hâm mộ toàn thế giới.

Giải thích về quyết định mang tính bước ngoặt của mình, HLV Carlo Ancelotti nhấn mạnh thể chất của Neymar hiện đã hoàn toàn đáp ứng được cường độ thi đấu khốc liệt. Ông đánh giá rất cao kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh vượt qua áp lực cùng sự đa năng trong lối chơi của siêu sao 34 tuổi. Nhà cầm quân người Ý khẳng định, tại chiến dịch World Cup 2026, Neymar sẽ được trao cơ hội và gánh vác trách nhiệm cống hiến bình đẳng như 25 tuyển thủ còn lại trong đội hình "Selecao".