David Beckham tổ chức sinh nhật xa hoa cho bố vợ 80 tuổi, gia đình chỉ thiếu Brooklyn

Cựu danh thủ David Beckham vừa tổ chức một buổi tiệc sinh nhật sang trọng để mừng tuổi 80 của bố vợ - ông Anthony “Tony” Adams. Không gian buổi tiệc ngập tràn sự ấm cúng và đẳng cấp khi hầu như toàn bộ thành viên gia đình Beckham đều có mặt, ngoại trừ cậu con trai cả Brooklyn Beckham.

Trên Instagram cá nhân, Victoria chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm tiệc với sự xuất hiện của bố - ông Tony, mẹ Jackie, chồng David cùng các con Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham.

Nhà thiết kế 52 tuổi gây chú ý khi diện chiếc váy lụa xanh nhạt thanh lịch đến từ chính thương hiệu của mình. Trong một bức ảnh đầy cảm xúc, cô ôm bố thật chặt trên cầu thang trước khi cả gia đình cùng chụp những bức hình trang trọng.

Không khí bữa tiệc càng trở nên ấm áp với những khoảnh khắc đời thường của gia đình Beckham. Harper dịu dàng ôm chặt bố David trong bộ váy ren đen thanh lịch, còn Cruz và Romeo xuất hiện lịch lãm trong những bộ vest chỉn chu bên cạnh bạn gái Jackie Apostel và Kim Turnbull.

Một trong những điểm nhấn của buổi tối là màn biểu diễn của Cruz cùng ban nhạc The Breakers. Trong khi đó, bố mẹ của Victoria - ông Tony và bà Jackie - cũng khiến khách mời thích thú khi cùng nhau khiêu vũ.

Dù không khí gia đình tràn ngập tiếng cười, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham vẫn trở thành chi tiết được chú ý. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình hiện vẫn căng thẳng. Hồi đầu năm, Brooklyn từ chối hàn gắn với cha mẹ và các em sau những bất đồng kéo dài.

Buổi tiệc diễn ra đúng thời điểm gia đình Beckham liên tiếp đón tin vui về tài chính và danh tiếng. Mới đây, David Beckham được truyền thông Anh nhắc tới như vận động viên đầu tiên của nước này đạt khối tài sản tỉ phú. Theo Sunday Times Rich List, tài sản của vợ chồng Beckham đã tăng mạnh trong năm qua, phần lớn nhờ các khoản đầu tư của David tại Mỹ.

Việc Lionel Messi gia nhập Inter Miami CF giúp giá trị đội bóng tăng vọt, kéo theo giá trị cổ phần của David tại CLB này. Bên cạnh đó, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham cũng được cho là đã vượt mốc doanh thu 100 triệu bảng Anh.

Năm 2026 vì thế trở thành một cột mốc đặc biệt với gia đình Beckham: David nhận tước hiệp sĩ, khối tài sản gia đình tăng trưởng mạnh, nhưng điều đáng tiếc là họ vẫn phải đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn với con trai cả Brooklyn.