Tự hào U17 Việt Nam về nước với suất dự U17 World Cup 2026, đông đảo người hâm mộ tới đón, cờ đỏ sao vàng kín lối

Chiều nay 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức trở về nước, khép lại hành trình giàu cảm xúc tại VCK U17 châu Á 2026. Dù dừng bước ở tứ kết trước U17 Australia, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Tại sân bay Nội Bài, đông đảo người hâm mộ mặc áo cờ Việt Nam, mang theo hoa và cờ đỏ sao vàng chờ đón những chàng trai U17 trở về. Trong tình yêu của người hâm mộ, đội tuyển U17 Việt Nam rạng rỡ nụ cười, sẵn sàng cho một hành trình mới bước ra sân khấu World Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông khi vừa trở về sân bay Nội Bài, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm hạnh phúc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt tự hào khi đội tuyển hoàn thành trọn vẹn hai mục tiêu lớn chỉ trong thời gian ngắn: vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

“Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến đón ĐT U17 về nước sau hành trình ý nghĩa tại VCK u17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Vị chiến lược gia sinh năm 1976 cũng xúc động khi nhìn lại hành trình đầy thử thách của đội tuyển trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua. Theo ông, sau chức vô địch Đông Nam Á, toàn đội đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều trước khi bước vào sân chơi châu lục.

“Đó là một sự nỗ lực rất lớn. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ba trận đấu ở vòng bảng VCK U17 châu Á đều rất khó khăn và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Nỗ lực của các em là vô cùng lớn”, ông nói.

Dù vừa làm nên kỳ tích với tấm vé dự World Cup, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới cấp độ trẻ. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh ông vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện lứa cầu thủ hiện tại.

“Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland nhận hoa chúc mừng sau hành trình giành vé dự U17 World Cup 2026

Nhìn lại hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng thất bại của lứa cầu thủ năm ngoái đã trở thành bài học quý giá để đội tuyển trưởng thành hơn trong hành trình chạm tay vào giấc mơ World Cup năm nay.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup”.

HLV Cristiano Roland khẳng định hành trình của U17 Việt Nam mới chỉ bắt đầu. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ tiếp tục duy trì khát khao tiến bộ để hướng tới thử thách lớn hơn tại FIFA U17 World Cup 2026: “Đây là một quá trình học hỏi. Các em đã học từ những sai lầm của thế hệ trước để cải thiện bản thân. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bây giờ, các em cần tiếp tục nghĩ đến việc cải thiện hơn nữa để hướng tới World Cup”.

Hành trình của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay được đánh giá là một trong những chiến dịch ấn tượng nhất của bóng đá trẻ nước nhà trong nhiều năm qua. Không chỉ vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, đội bóng còn khiến giới chuyên môn bất ngờ bằng tinh thần thi đấu bản lĩnh và lối chơi giàu năng lượng.

Điểm nhấn lớn nhất đến ở chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE tại lượt trận quyết định. Màn ngược dòng cảm xúc ấy không chỉ giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 châu Á mà còn mang về tấm vé lịch sử dự U17 World Cup 2026.

Tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland thi đấu đầy thuyết phục với thành tích đứng đầu bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị bài bản cùng sự tiến bộ rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dù thất bại 0-3 trước U17 Australia ở vòng tứ kết, U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần chiến đấu và sự lì lợm trước đối thủ vượt trội về thể hình lẫn thể lực.