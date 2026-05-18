Ngôi sao nữ đã có chồng bị lộ hàng nghìn ảnh riêng tư và tin nhắn ngoại tình với võ sĩ nổi tiếng thế giới

Một ngôi sao nữ người Anh đã có chồng bị lộ vụ ngoại tình kéo dài hai năm với một võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới. Vụ việc bị phát giác sau khi hàng nghìn bức ảnh thân mật và tin nhắn tình dục của hai người bị rò rỉ trên mạng. Điều đáng chú ý là cô đã chặn (block) chuyên gia an ninh mạng - người phát hiện ra vụ việc - khi ông cố gắng báo cho cô biết tin.

Theo Daily Mail, người phụ nữ này đang ở độ tuổi 30, là nhân vật nổi tiếng có lượng follower khổng lồ trên mạng xã hội. Cô đã duy trì mối quan hệ ngoại tình với một võ sĩ quyền anh từng đoạt nhiều danh hiệu lớn trong suốt hai năm qua. Hiện tại, cả hai được cho là đã chấm dứt mối quan hệ.

Ngôi sao nữ người Anh lộ chuyện ngoại tình với võ sĩ nổi tiếng

Chuyên gia an ninh mạng Jeremiah Fowler tình cờ phát hiện bộ dữ liệu khổng lồ này vào đầu năm nay. Ông đã cố gắng liên lạc với cả ngôi sao nữ và chồng cô (một doanh nhân) để cảnh báo, nhưng cả hai đều block ông ngay lập tức và từ chối hợp tác.

Jeremiah cho biết ông cũng đã liên hệ với võ sĩ quyền anh liên quan nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ông đã báo vụ việc cho cảnh sát, song không rõ cơ quan chức năng có tiến hành điều tra hay không. Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm hiện đã được gỡ bỏ khỏi mạng.

Tổng cộng, Jeremiah phát hiện 86.859 hình ảnh và tin nhắn từ các tài khoản Facebook, WhatsApp, Instagram và TikTok của cặp đôi. Ông mô tả người phụ nữ là “ngôi sao cấp cao và là doanh nhân thành đạt”, đồng thời được nhiều ngôi sao hạng A khác theo dõi.

Ông nhấn mạnh mình không có ý đồ xấu: “Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô ấy biết. Tôi không đòi hỏi gì, cũng không có ý tống tiền. Tuy nhiên, cả cô ấy và chồng cũ đều không quan tâm. Chồng cô ấy còn nhắn lại rằng ‘Cô ấy không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa’ rồi block tôi luôn".

Ngôi sao nữ block cả chuyên gia an ninh mạng khi được cảnh báo về việc lộ ảnh, tin nhắn riêng tư

Jeremiah tin rằng chính võ sĩ quyền anh đã cài phần mềm gián điệp Cocospy vào điện thoại của nữ ngôi sao để theo dõi. Phần mềm này tự động chụp màn hình điện thoại cô ấy mỗi vài phút, sau đó đồng bộ dữ liệu lên đám mây. Do cấu hình sai, toàn bộ dữ liệu nhạy cảm đã bị lộ ra ngoài.

Ông nói thêm: “Tôi đoán anh ta nghĩ rằng ‘Nếu em có thể phản bội chồng thì cũng có thể phản bội anh’. Đây thực sự là một câu chuyện drama kiểu Jerry Springer, với những nội dung khiến người đọc phải xấu hổ đến run người".