Văn Hậu bất ngờ làm quay phim, Doãn Hải My không xuất hiện cùng

Tối ngày 17/5, CAHN thắng 2-0 Thanh Hoá trong trận đấu thuộc vòng 23 qua đó lên ngôi vô địch V.League 2025/26 sớm 3 vòng đầu. Ở trận đấu này, hậu vệ Văn Hậu không thi đấu mà ngồi khán đài cùng vợ Doãn Hải My cổ vũ CLB CAHN.

Văn Hậu ở trên khán đài theo dõi trận đấu cùng vợ

Ngay sau chiến thắng hậu vệ sinh năm 1999 đã xuống sân ăn mừng cùng các đồng đội. Tuy nhiên, Hải My lần này không xuất hiện cùng chồng. Như thường lệ gia đình cầu thủ đều xuống sân ăn mừng chiến thắng nhưng nàng WAG sinh năm 2001 lại ở lại trên khán đài theo dõi chồng từ xa.

Dưới sân, Văn Hậu hoà vào không khí ăn mừng của toàn đội. Cầu thủ này còn tinh nghịch làm quay phim để quay lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đồng đội. Đây là chiếc camera của truyền hình bản quyền quay không khí trận đấu nhưng qua tay Văn Hậu đã trở thành thước phim đáng nhớ ngày đội bóng ngành công an vô địch V.League.

Văn Hậu và Việt Anh thích thú ghi lại khoảnh khắc ăn mừng

Văn Hậu đi quay các đồng đội

Anh cười rạng rỡ quay HLV Polking

Mùa giải 2025/26 là mùa giải đánh dấu sự trợ lại sau thời gian dài vật lộn với chấn thương của Văn Hậu. Trở lại thi đấu, Văn Hậu đã góp công lớn giúp CAHN lên ngôi vô địch. Màn trình diễn của Văn Hậu trong màu áo CAHN còn giúp anh có suất lên đội tuyển Việt Nam đầy ấn tượng.

