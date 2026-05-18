Văn Quyết ngã dúi dụi, mặt lấm lem bùn đất

Tối ngày 17/5, cơn mưa nặng hạt trút xuống sân PVF đã biến trận đối đầu giữa chủ nhà PVF-CAND và Hà Nội FC tại vòng 23 V.League thành một cuộc thủy chiến đúng nghĩa. Trong chiến thắng đậm đà 4-0 của đội bóng Thủ đô, hình ảnh rực cháy của người đội trưởng Nguyễn Văn Quyết một lần nữa trở thành tâm điểm, để lại những ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ.

Bước vào trận đấu với quyết định xoay tua đội hình của HLV Harry Kewell, Văn Quyết vẫn là cái tên được tin tưởng lĩnh xướng hàng công. Dưới mặt sân sũng nước và trơn trượt, tiền đạo mang áo số 10 vẫn di chuyển không biết mệt mỏi. Phút 33, chính anh là người có mặt đúng lúc để chớp thời cơ nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. Sự lạnh lùng và nhạy bén của Quyết "rừng" là điều không thể bàn cãi.

Văn Quyết góp công trong chiến thắng của CLB Hà Nội

Văn Quyết ăn mừng với các đồng đội

Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ nhất trận đấu lại nằm ở những phút giây lăn xả của lão tướng này giữa hiệp hai. Sau một tình huống va chạm mạnh và ngã nhào xuống sân, Văn Quyết đứng dậy với gương mặt và bộ quần áo trắng nhòe nhoẹt bùn đất. Ở tuổi 35, khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa đã lui về băng ghế huấn luyện, Quyết vẫn năng nổ trên mặt cỏ với ánh mắt rực lửa.

Hình ảnh lấm lem đầy gai góc đó khắc họa trọn vẹn con người của Văn Quyết một chiến binh tận hiến và một thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế của Hà Nội FC. Từ lâu, tiền đạo sinh năm 1991 luôn đứng giữa lằn ranh của sự yêu và ghét. Những tiểu xảo, lối đá quái và cá tính mạnh mẽ trên sân khiến anh nhận về không ít sự khắt khe từ các cổ động viên trung lập. Nhưng dưới cơn mưa tầm tã tại PVF, khi chứng kiến một cầu thủ kỳ cựu vẫn vượt mưa không ngại va chạm, quần thảo cho hàng thủ trẻ tuổi của đối phương tơi tả, tất cả đều phải ngả mũ nể phục.

Văn Quyết vẫn cực nhiệt ở tuổi 35

Văn Quyết lấm len bùn đất, lăn xả thi đấu

Chiến thắng 4-0 trước PVF-CAND giúp Hà Nội FC tiếp tục áp sát nhóm có huy chương. Với cá nhân Văn Quyết, trận đấu này không chỉ mang về thêm một bàn thắng, mà còn là lời khẳng định "gừng càng già càng cay".

