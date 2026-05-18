Phan Văn Đức nắm tay cô chủ khách sạn Võ Nhật Linh ăn mừng vô địch, Chu Thanh Huyền xuất hiện vài giây vẫn hot

Thắng 2-0 Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vòng 23, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên ngôi vô địch V.League 2025/2026 sớm trước 3 vòng đấu. Bên cạnh niềm vui chiến thắng rực rỡ dưới cơn mưa tầm tã, người hâm mộ tại sân còn được chứng kiến những khoảnh khắc hậu trường vô cùng ấm áp, khi các cầu thủ đồng loạt đưa vợ con xuống sân cỏ để cùng chia sẻ niềm vui vô địch.

Gây chú ý nhất trên sân chính là bố con tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thủ lĩnh mang áo số 19 dắt theo cậu con trai nhỏ – bé Lido (Quang Minh) – đi cảm ơn người hâm mộ. Cậu nhóc được bố diện cho nguyên bộ quần áo thi đấu màu đỏ cũng mang số 19 thương hiệu. Trong khi Quang Hải một tay nâng cao chiếc cúp, gương mặt đầy tự hào bắt nhịp hô vang cùng các cổ động viên, thì tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai. Biểu cảm vừa ngơ ngác vừa lém lỉnh của bé Lido trên sân vô địch nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Đồng hành cùng Quang Hải luôn có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền. Nàng WAG chỉ xuất hiện ít phút lập tức đã ngập tràn hình ảnh trên mạng xã hội.

Quang Hải dắt con đi ăn mừng cùng CĐV (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền áo trắng cùng con trang xuống sân (Ảnh: Hải Đăng)

Ở một góc khác trên sân, tiền vệ Phan Văn Đức cũng khiến fan trầm trồ bởi sự lãng mạn. Sau những phút giây thi đấu căng thẳng, cầu thủ mang áo số 20 dịu dàng nắm tay bà xã Võ Nhật Linh dạo bước trên nền sân sũng nước. Dù xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo thun trắng và quần jeans, nhan sắc xinh đẹp của vợ Phan Văn Đức vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Phan Văn Đức nắm tay vợ (Ảnh: Hải Đăng)

Phan Văn Đức ký tặng fan sau trận (Ảnh: FBNV)

Nhật Linh và 2 con từ Nghệ An ra Hà Nội ăn mừng (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, trung vệ Trần Đình Trọng lại mang đến hình ảnh của một "ông bố bỉm sữa" đích thực. Phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ trên sân đấu là sự nhẹ nhàng dành cho vợ con đến xem trận đấu. Nàng WAG Trang Heo - vợ Đình Trọng cùng các con xuống sân ăn mừng.

Đình Trọng và vợ Trang Heo (Ảnh: Hải Đăng)