Clip Neymar nổi cơn thịnh nộ vì sai lầm khó tin của trọng tài

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm ghi điểm với huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti trước thềm World Cup 2026, siêu sao Neymar đã vướng vào một sự cố hy hữu chưa từng có trong sự nghiệp. Trận đấu giữa Santos và Coritiba hôm 17/5 vừa qua đã biến thành một màn kịch tính đầy tranh cãi vì sai sót của tổ trọng tài.

Sự việc diễn ra ở phút 65 của trận đấu, khi Santos đang bị dẫn trước với tỷ số 0-3. Nhằm thay đổi nhân sự, Ban huấn luyện Santos quyết định rút hậu vệ số 31 Gonzalo Escobar ra nghỉ để nhường chỗ cho Robinho Jr. Tuy nhiên, trọng tài thứ tư đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi giơ nhầm bảng điện tử hiển thị số 10 của Neymar.

Vào thời điểm đó, Neymar đang ở sát đường biên để các bác sĩ chăm sóc bắp chân và hoàn toàn không biết mình "bị" thay ra. Khi phát hiện ra sự nhầm lẫn, tiền đạo 34 tuổi cùng huấn luyện viên trưởng Cuca đã phản ứng dữ dội với trọng tài chính Paulo Cesar Zanovelli. Đáng nói hơn, thay vì kiểm tra lại thông tin, trọng tài chính vẫn quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Neymar vì lỗi phản đối và chậm trễ rời sân.

Khoảnh khắc dở khóc dở cười của Neymar

Quá phẫn nộ trước quyết định bất công, Neymar đã giật phăng tờ phiếu yêu cầu thay người chính thức từ tay ban tổ chức. Anh giơ thẳng tờ giấy này trước ống kính máy quay truyền hình để chứng minh dòng chữ ghi rõ số 31 của Escobar, phơi bày sai sót sơ đẳng của tổ trọng tài ngay trên sóng trực tiếp.

Sự cố dở khóc dở cười này diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Neymar. Đây là trận đấu cuối cùng để anh thể hiện phong độ trước khi chiến lược gia Carlo Ancelotti chốt danh sách đội hình tuyển Brazil tham dự vòng chung kết World Cup. Sau khi phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) từ cuối năm 2023, Neymar đang phải chạy đua với thời gian để chứng minh thể lực. Việc phải nhận một tấm thẻ vàng oan uổng và bị gián đoạn tâm lý trong trận đấu quan trọng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội trở lại tuyển quốc gia của ngôi sao sinh năm 1992.