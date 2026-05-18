Đình Bắc lộ ảnh cổ chân sưng biến dạng sau trận vô địch V.League cùng CLB CAHN

Ngay sau khi cùng CLB Công an Hà Nội nâng cao cúp vô địch V.League sớm trước 3 vòng đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ hình ảnh cận cảnh về chấn thương của mình.

Trưa ngày 18/5, trên trang cá nhân, chân sút sinh năm 2004 đăng tải bức ảnh cổ chân phải bị sưng to múp kèm biểu tượng chắp tay cầu nguyện. Trong ảnh, phần mắt cá của tiền đạo này đã biến dạng, sưng nề. Đây là hậu quả từ tình huống diễn ra ở phút 87 trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa. Đình Bắc có pha đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm và hứng chịu cú va chạm từ hậu vệ đối phương. Pha bóng này mang về quả phạt đền quý giá giúp đội nhà mở tỷ số, nhưng cũng khiến ngôi sao trẻ dính chấn thương. Dù rất muốn đá tiếp, Đình Bắc sau đó đã phải chủ động xin ra sân vì quá đau. Nhiều khả năng cầu thủ này đã bị bong gân và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận CAHN làm khách Hà Tĩnh ngày 24/5 tới.

Đình Bắc phải băng chân sau trận đấu (Ảnh: Hải Đăng)

Cận cảnh cổ chân bị sưng của Đình Bắc

Bên cạnh chấn thương, Đình Bắc cũng lên tiếng làm rõ vụ ồn ào tranh giành đá penalty với ngoại binh Alan ngay sau pha bóng đó. Anh cho biết ban đầu đội trưởng Quang Hải và các đồng đội muốn nhường quyền sút cho anh, nhưng Alan đã chủ động xin thực hiện. Đình Bắc khẳng định đây chỉ là "chuyện của những người đàn ông" trên sân cỏ, hai bên không có mâu thuẫn và đều vui vẻ vì chiến thắng chung của toàn đội.

Dù không thể nâng mạch ghi bàn liên tiếp lên con số 7, Đình Bắc đã có một mùa giải rực rỡ khi ghi tới 10 bàn thắng sau 6 trận liên tiếp, góp công lớn đưa Công an Hà Nội lên ngôi vương. Người hâm mộ kỳ vọng chấn thương của tiền đạo gốc Nghệ An không quá nghiêm trọng, bởi sau V.League đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình qaun trọng tại ASEAN Cup 2026.