Lười vẫn muốn eo thon, thử ngay 3 bài tập này!

Những ai tự nhận mình thuộc “hội lười”, giấc mơ sở hữu một vòng eo con kiến tưởng chừng như xa vời. Thì bạn hoàn toàn có thể thu gọn vòng hai ngay trên chiếc giường êm ái của mình bằng những bài tập nhẹ nhàng nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

1. Động tác “Dead Bug” biến thể

Bụng dưới luôn là vùng tích mỡ cứng đầu và khó giảm nhất. Động tác này sinh ra để giải quyết nỗi lo đó mà không gây áp lực lên vùng cổ hay thắt lưng của bạn.

Để bắt đầu, bạn nằm ngửa thư giãn trên giường, hai tay đặt xuôi theo thân người hoặc lót nhẹ dưới mông để bảo vệ cột sống. Nâng hai chân lên sao cho đầu gối vuông góc 90 độ. Từ từ hạ từng chân xuống, chạm nhẹ gót chân xuống mặt nệm rồi nhấc về vị trí cũ, sau đó đổi bên.

Bí quyết nằm ở chỗ bạn phải ép chặt lưng xuống giường, không để bị võng lưng và luôn siết nhẹ cơ bụng trong suốt 1 phút thực hiện. Động tác chuyển động chậm rãi này sẽ ép các nhóm cơ bụng dưới phải hoạt động liên tục để giữ thăng bằng.

2. Tư thế cây cầu vặn mình

Nếu muốn xóa sổ vùng “eo bánh mì” và tạo thắt eo quyến rũ, tư thế cây cầu kết hợp vặn mình là lựa chọn không thể bỏ qua. Bài tập này vừa tác động vào cơ bụng chéo, vừa giúp săn chắc vùng mông đùi.

Bạn vẫn nằm ngửa, co hai đầu gối và đặt lòng bàn chân vững vàng trên giường. Ấn mạnh gót chân để nâng phần hông lên cao, tạo thành một đường thẳng từ vai đến đầu gối. Khi đang ở đỉnh động tác, hãy khẽ siết chặt cơ bụng và đánh nhẹ hông sang bên trái, rồi sang bên phải trước khi hạ người xuống.

Kiên trì thực hiện từ 15 đến 20 lần mỗi lượt, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt vùng cơ hai bên lườn được kéo căng và kích hoạt mạnh mẽ.

3. Thở hóp bụng Vacuum

Đây được mệnh danh là “vũ khí tối thượng” dành riêng cho những người lười vận động tay chân. Phương pháp thở Vacuum (hút chân không) tập trung vào việc dùng áp suất hơi thở để co rút các bó cơ sâu bên trong bụng, giúp thành bụng phẳng gọn tự nhiên.

Tư thế chuẩn bị rất đơn giản: Nằm ngửa thả lỏng, có thể co nhẹ đầu gối. Đầu tiên, hãy hít một hơi thật sâu cho bụng phình to, nạp đầy oxy. Sau đó, từ từ thở sạch sành sanh không khí ra ngoài và cố gắng hóp bụng thật sâu, cảm giác như muốn rốn dính chặt vào phần cột sống. Giữ nguyên trạng thái “khóa bụng” này từ 10 đến 15 giây và duy trì nhịp thở nông bằng ngực, sau đó thả lỏng.

Lặp lại động tác từ 5 đến 7 lần. Phương pháp này không chỉ hỗ trợ thu nhỏ vòng eo mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa sau một ngày dài.

Vì bề mặt giường nệm luôn có độ lún và độ đàn hồi nhất định, việc tập luyện trên giường đòi hỏi bạn phải di chuyển chậm rãi, có kiểm soát để không làm tổn thương vùng lưng. Chỉ cần dành ra khoảng 5 - 7 phút mỗi ngày kết hợp với một chế độ ăn bớt mặn, hạn chế tinh bột ban đêm, vòng eo thon gọn sẽ không còn là mục tiêu xa vời ngay cả với những “tín đồ” của chủ nghĩa lười biếng.