Thiếu nữ 14 tuổi Harper Beckham diện váy cúp ngực sexy, gây tranh cãi với phong cách gợi cảm bên bố

Xuất hiện cùng bố mẹ tại bữa tiệc gia đình thân thiết gần đây, ái nữ nhà Beckham - tiểu thư Harper Seven Beckham - nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc dậy thì thành công, cô bé 14 tuổi cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về trang phục và những cử chỉ thân mật với người bố nổi tiếng.

Gia đình Beckham gắn bó thân thiết trong tiệc sinh nhật của một thành viên (Ảnh: IGNV)

Nhan sắc phổng phao và màn "dậy thì thành công"

Là con gái út và cũng là "công chúa" duy nhất của gia đình quyền lực Beckham, Harper Seven luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng kể từ khi lọt lòng. Trong những hình ảnh mới nhất tại một buổi tiệc sang trọng, Harper khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ ngoài phổng phao ở tuổi 14. Không còn là cô bé mũm mĩm ngày nào, Harper giờ đây sở hữu chiều cao nổi bật, mái tóc vàng óng ả cùng đường nét gương mặt thanh tú, ngọt ngào. Nhiều người nhận xét ái nữ nhà Becks hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân đình đám trong tương lai nhờ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Nhan sắc của tiểu thư Harper Beckham tuổi 14 gây thương nhớ (Ảnh: IGNV)

Tranh cãi quanh chiếc váy lụa hai dây "chín ép"

Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự bàn tán của cư dân mạng lại đổ dồn vào bộ trang phục của cô bé. Xuất hiện tại sự kiện, Harper diện một chiếc đầm lụa hai dây màu đen cúp ngực phối ren quyến rũ, khéo léo khoe vòng một đầy đặn. Ngay lập tức, thiết kế này đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ váy quá gợi cảm, mang phong cách "người lớn" và không thật sự phù hợp với lứa tuổi 14 của một cô bé đang tuổi cắp sách đến trường. Cư dân mạng nhận xét Victoria Beckham dường như đang định hướng phong cách cho con gái một cách quá đà, khiến Harper đánh mất đi vẻ ngây thơ vốn có.

Cử chỉ thân mật với bố David Beckham tiếp tục vào "tầm ngắm"

Bên cạnh vấn đề trang phục, những khoảnh khắc thể hiện tình cảm giữa Harper và David Beckham trong sự kiện cũng trở thành chủ đề gây xôn xao. Trong ảnh, hai bố con không ngần ngại nắm tay, ôm cổ và tựa sát vào nhau rất thân thiết. Từ trước đến nay, cách David thể hiện tình cảm với con gái như hôn môi hay ôm ấp quá thân mật khi cô bé lớn dần luôn là đề tài gây tranh cãi lớn. Lần này cũng không ngoại lệ, nhiều ý kiến thẳng thắn bày tỏ sự e ngại khi cho rằng Harper đã bước vào tuổi dậy thì, việc duy trì những cử chỉ ôm hôn quá thoải mái như thời thơ ấu với bố là điều không nên và cần có khoảng cách chuẩn mực hơn.

Harper thân mật bên bố - danh thủ David Beckham

Mọi động thái của hai cha con nổi tiếng làng túc cầu thế giới đều khiến netizen bàn tán

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, không thể phủ nhận Harper Seven vẫn đang là một trong những "it girl" thế hệ mới nhận được sự săn đón và chú ý bậc nhất của truyền thông quốc tế mỗi khi xuất hiện.