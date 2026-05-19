Brooklyn Beckham có động thái bất ngờ giữa lúc cắt đứt liên lạc với David - Victoria

Giữa tâm điểm của những rạn nứt sâu sắc với bố mẹ, Brooklyn Beckham mới đây đã có động thái gây chú ý khi công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông ngoại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa cậu cả nhà Beckham và gia đình được cho là đang rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay.

Brooklyn chúc mừng sinh nhật ông (Ảnh: IG)

Trên trang Instagram cá nhân, Brooklyn đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông nội kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật ông. Con yêu ông". Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông Anh, bởi nó được đưa ra ngay sau khi có thông tin Brooklyn đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc trực tiếp với bố mẹ (David và Victoria Beckham) cùng các em, thậm chí còn yêu cầu đấng sinh thành dừng các bài đăng mang tính "hình thức" liên quan đến mình trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ The Sun, việc Brooklyn chủ động chúc mừng sinh nhật ông – hay trước đó là em gái Harper cho thấy anh vẫn muốn duy trì sợi dây tình cảm với một vài thành viên riêng lẻ trong gia đình. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với một tín hiệu hòa giải dành cho David và Victoria.

Gia đình Beckham đi dự tiệc sinh nhật (Ảnh: IG)

Trước tình trạng căng thẳng kéo dài, nhiều người bạn thân thiết lâu năm của gia đình Beckham, bao gồm nam danh ca Elton John và đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay, được cho là đã cố gắng can thiệp và đưa ra những lời khuyên nhủ nhằm xoa dịu tình hình. Dù vậy, cậu cả nhà Beckham dường như vẫn kiên định với cuộc sống độc lập và chọn đứng về phía gia đình nhà vợ (Nicola Peltz), khiến nỗ lực hàn gắn của những người xung quanh chưa mang lại kết quả tích cực.

(Theo Sun)