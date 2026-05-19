Cầu thủ ngôi sao ly hôn cô bạn thân từ thời thơ ấu, vợ anh lập tức chuyển đến ở cùng bạn thân của chồng mới gây sốc

Theo tiết lộ từ truyền thông, Jamie Ritchie - cựu đội trưởng tuyển bóng bầu dục Scotland - đã chia tay vợ là Millie Ritchie sau nhiều năm đồng hành. Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là người vợ - Millie - hiện được cho là đã chuyển đến sống cùng một người bạn rất thân của Jamie. Người này cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân riêng.

Nguồn tin cho biết hai cặp đôi vốn có mối quan hệ gần gũi trong nhiều năm, thường xuyên tụ tập và đi chơi cùng nhau trước khi cả hai gia đình lần lượt đổ vỡ.

Cầu thủ bóng bầu dục Jamie Ritchie và người vợ Millie đã bên nhau từ năm 15 tuổi và kết hôn năm 2021, nhưng đột ngột chấm dứt cuộc hôn nhân vào mùa hè 2025

Cuộc hôn nhân của Jamie và Millie tan vỡ vào mùa hè năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi họ dự định chuyển tới miền nam nước Pháp. Khi ấy, Jamie vừa đạt thỏa thuận gia nhập CLB bóng bầu dục USA Perpignan sau khi rời Edinburgh. Mọi kế hoạch cho cuộc sống mới gần như đã hoàn tất. Cặp đôi đã đóng gói toàn bộ đồ đạc trong căn nhà tại Edinburgh để chuyển sang Pháp, thậm chí còn tìm được nơi ở mới tại vùng tây nam nước này. Tuy nhiên, thay vì cùng nhau bắt đầu hành trình mới, họ lại quyết định đường ai nấy đi.

Ngay sau cuộc chia tay, Jamie một mình sang Perpignan thi đấu, còn Millie ở lại Scotland cùng gia đình. Dù có mùa giải đầu tiên khá thành công tại Pháp, Jamie mới đây bất ngờ thông báo sẽ rời đội bóng dù vẫn còn hợp đồng thêm một năm để trở về quê nhà. Trong đoạn video gửi người hâm mộ, anh thừa nhận đây là “một quyết định vô cùng khó khăn”.

Ngôi sao bóng bầu dục 29 tuổi chia sẻ: “CLB cũng như người hâm mộ đã chào đón tôi rất nồng nhiệt, nhưng đây là quyết định cá nhân để tôi được ở gần các con và gia đình hơn".

Jamie và Millie từng được xem là chuyện tình đẹp của làng thể thao Scotland. Hai người quen nhau từ năm 15 tuổi sau một lần tình cờ gặp tại sân bay Heathrow. Jamie khi ấy đã chủ động xin số điện thoại của Millie và cả hai nhanh chóng gắn bó. Họ đính hôn từ khi còn rất trẻ trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2021. Trong nhiều năm, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội, từ đời thường cho tới các trận đấu của Jamie.

Jamie vốn là mẫu vận động viên sống thiên về gia đình, khác với nhiều ngôi sao thể thao trẻ cùng thời thường thích tiệc tùng hay tận hưởng sự nổi tiếng.