2,8 triệu lượt xem Zan Nguyễn chống đẩy, "Huyền 204" cũng phải tương tác, có gì mà hot vậy?

Cái tên Zan Nguyễn đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Đoạn video ghi lại cảnh nam cầu thủ tập chống đẩy trong phòng gym nhanh chóng thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Cảnh Zan Nguyễn chống đẩy hút gần 3 triệu lượt xem (Ảnh: TTNV)

Lý do đầu tiên khiến Zan Nguyễn lập tức "lọt vào mắt xanh" của cư dân mạng chính là ngoại hình cực kỳ nổi bật. Chàng trung vệ sinh năm 2006 sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m92 cùng thể hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi săn chắc nhờ quá trình tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ, anh chàng còn gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt lai Tây điển trai và góc cạnh.

Cầu thủ này thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tập luyện (Ảnh: TTNV)

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, sức hút của Zan Nguyễn còn tăng vọt sau tin đồn hẹn hò với Khánh Huyền 2k4 – một nữ TikToker nổi tiếng. Việc xuất hiện bên cạnh một hot girl đình đám khiến danh tính của chàng cầu thủ trẻ được tìm kiếm ráo riết trên khắp các nền tảng.

Khánh Huyền tương tác bài đăng của Zan Nguyễn

Zan Nguyễn (tên đầy đủ là Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn) sinh năm 2006, từng tham gia tập luyện bóng đá tại các học viện thể thao nước ngoài. Hiện tại, anh đã trở về nước và đầu quân cho CLB TP.HCM ở vị trí trung vệ thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia. Sự kết hợp giữa tài năng, ngoại hình sáng và chuyện tình cảm đang giúp Zan Nguyễn sở hữu một lượng người theo dõi vô cùng đông đảo.

Zan Nguyễn thi đấu trung vệ cho CLB TP.HCM (Ảnh: IGNV)

Cầu thủ này còn đi chụp quảng cáo (Ảnh: IG)